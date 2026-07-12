الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران

واشنطن-سانا‏

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” فجر اليوم الأحد بدء جولة جديدة من ‏الضربات الجوية على مواقع في إيران، على خلفية حادثة استهداف سفينة حاويات ‏في مضيق هرمز.‏

وقالت “سنتكوم”في بيان نشرته عبر منصة (إكس): “إن القوات الأمريكية بدأت في ‏شن الجولة الثالثة من الضربات هذا الأسبوع ضد أهداف في إيران، وذلك في ‏أعقاب هجوم مباشر شنه الحرس الثوري الإيراني على سفينة الحاويات (جي إف ‏إس جالاكسي) التي ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز”.‏

وأضاف البيان: إن الاستهداف أسفر عن فقدان أحد أفراد طاقم السفينة، وتسبب ‏باندلاع حريق وأضرار جسيمة في غرفة المحركات، مما أدى إلى تعطلها بالكامل ‏وعدم قدرتها على مواصلة رحلتها.‏

وأوضحت القيادة الأمريكية في بيانها أن هذه الضربات، التي تنفذ بتوجيهات من ‏القائد العام، تهدف إلى “تقويض القدرات الإيرانية وحماية البحارة المدنيين وحرية ‏الملاحة التجارية في المضيق”، مشيرة إلى أن طهران “أخفقت في الالتزام ‏بمذكرات التفاهم الدولية ذات الصلة”.‏

وتأتي هذه الضربات عقب وقت قصير من إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه ‏مضيق هرمز مؤقتاً، مدعياً وقوع “خرق أمني وتدخل أجنبي غير قانوني”، مع ‏توقيفه سفينة تجارية زعم إنها ارتكبت مخالفات ملاحية ولم تمتثل للتحذيرات.‏