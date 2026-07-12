الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران

واشنطن-سانا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” فجر اليوم الأحد بدء جولة جديدة من الضربات الجوية على مواقع في إيران، على خلفية حادثة استهداف سفينة حاويات في مضيق هرمز.
وقالت “سنتكوم”في بيان نشرته عبر منصة (إكس): “إن القوات الأمريكية بدأت في شن الجولة الثالثة من الضربات هذا الأسبوع ضد أهداف في إيران، وذلك في أعقاب هجوم مباشر شنه الحرس الثوري الإيراني على سفينة الحاويات (جي إف إس جالاكسي) التي ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز”.
وأضاف البيان: إن الاستهداف أسفر عن فقدان أحد أفراد طاقم السفينة، وتسبب باندلاع حريق وأضرار جسيمة في غرفة المحركات، مما أدى إلى تعطلها بالكامل وعدم قدرتها على مواصلة رحلتها.
وأوضحت القيادة الأمريكية في بيانها أن هذه الضربات، التي تنفذ بتوجيهات من القائد العام، تهدف إلى “تقويض القدرات الإيرانية وحماية البحارة المدنيين وحرية الملاحة التجارية في المضيق”، مشيرة إلى أن طهران “أخفقت في الالتزام بمذكرات التفاهم الدولية ذات الصلة”.
وتأتي هذه الضربات عقب وقت قصير من إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه مضيق هرمز مؤقتاً، مدعياً وقوع “خرق أمني وتدخل أجنبي غير قانوني”، مع توقيفه سفينة تجارية زعم إنها ارتكبت مخالفات ملاحية ولم تمتثل للتحذيرات.