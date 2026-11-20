نيويورك-سانا‏

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعاً حاداً في ختام تداولات أمس الخميس، وسط تجدد الضغوط على أسهم ‏التكنولوجيا وتراجع التفاؤل حيال آفاق قطاع الذكاء الاصطناعي.‏

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفض 148.39 نقطة، ما يعادل 2.03 بالمئة، ليغلق عند ‌‏7175.24 نقطة، مواصلاً خسائره للجلسة الخامسة على التوالي، ومتجهاً نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ ‏نيسان 2025.‏

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 544 نقطة، بنسبة 2.23 بالمئة، ليغلق عند 23885.88 نقطة، فيما هبط مؤشر داو ‏جونز الصناعي 1102.71 نقطة، بنسبة 2.20 بالمئة، إلى 49095.46 نقطة.‏

وجاء هذا التراجع رغم الطرح العام الأولي الضخم لأسهم شركة أنثروبيك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، إذ لم ‏ينجح بدء تداول أسهمها في البورصة بتعزيز معنويات المستثمرين، بعدما قلّص السهم مكاسبه الحادة التي سجلها في ‏مستهل التعاملات.‏

وكان سعر سهم الشركة حُدد عند 83 دولاراً، في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، قبل أن يبدأ التداول عند 111.50 ‏دولاراً، لترتفع القيمة السوقية للشركة لفترة وجيزة إلى أكثر من تريليوني دولار، قبل أن تتراجع عن هذا المستوى.‏

وتشهد أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تقلبات متزايدة في الأسواق الأمريكية، وسط ترقب المستثمرين ‏لمدى قدرة الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع على تحقيق عوائد تتناسب مع التقييمات السوقية المرتفعة، الأمر الذي ‏ينعكس على توجهات التداول في مؤشرات الأسهم الرئيسة.‏