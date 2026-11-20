نيويورك-سانا
سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعاً حاداً في ختام تداولات أمس الخميس، وسط تجدد الضغوط على أسهم التكنولوجيا وتراجع التفاؤل حيال آفاق قطاع الذكاء الاصطناعي.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفض 148.39 نقطة، ما يعادل 2.03 بالمئة، ليغلق عند 7175.24 نقطة، مواصلاً خسائره للجلسة الخامسة على التوالي، ومتجهاً نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ نيسان 2025.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 544 نقطة، بنسبة 2.23 بالمئة، ليغلق عند 23885.88 نقطة، فيما هبط مؤشر داو جونز الصناعي 1102.71 نقطة، بنسبة 2.20 بالمئة، إلى 49095.46 نقطة.
وجاء هذا التراجع رغم الطرح العام الأولي الضخم لأسهم شركة أنثروبيك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، إذ لم ينجح بدء تداول أسهمها في البورصة بتعزيز معنويات المستثمرين، بعدما قلّص السهم مكاسبه الحادة التي سجلها في مستهل التعاملات.
وكان سعر سهم الشركة حُدد عند 83 دولاراً، في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، قبل أن يبدأ التداول عند 111.50 دولاراً، لترتفع القيمة السوقية للشركة لفترة وجيزة إلى أكثر من تريليوني دولار، قبل أن تتراجع عن هذا المستوى.
وتشهد أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تقلبات متزايدة في الأسواق الأمريكية، وسط ترقب المستثمرين لمدى قدرة الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع على تحقيق عوائد تتناسب مع التقييمات السوقية المرتفعة، الأمر الذي ينعكس على توجهات التداول في مؤشرات الأسهم الرئيسة.