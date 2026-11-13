الرئيس التركي وأمير قطر يوقعان اتفاقية للدفاع المشترك بين البلدين

أنقرة-سانا‏

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ‏ثاني، اليوم الجمعة، اتفاقية للدفاع المشترك بين البلدين، وذلك خلال مراسم أقيمت في ‏قصر دولما بهتشه بمدينة إسطنبول.‏

وذكر الديوان الأميري القطري في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن الرئيس التركي ‏وأمير قطر شهدا تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، شملت مجالات التعاون ‏في حماية المستهلك ومراقبة الأسواق، والتعليم، والسلام والمصالحة وتسوية النزاعات.‏

وأوضح البيان أن الجانبين تبادلا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حماية المستهلك ‏ومراقبة الأسواق بين حكومتي البلدين، واتفاقية للتعاون في مجال التعليم، إضافة إلى ‏مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية في البلدين للتعاون في مجالات السلام والمصالحة ‏وتسوية النزاعات.‏

كما شهد الرئيس التركي وأمير دولة قطر تبادل البيان المشترك للدورة الثانية عشرة ‏للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين.‏

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإستراتيجية العليا ‏التركية القطرية، التي تشكل منصة للتنسيق والتشاور بين البلدين، وتعزيز التعاون في ‏المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والتعليمية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر ‏حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.‏