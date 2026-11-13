الرئيس التركي وأمير قطر يوقعان اتفاقية للدفاع المشترك بين البلدين

أنقرة-سانا
وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، اتفاقية للدفاع المشترك بين البلدين، وذلك خلال مراسم أقيمت في قصر دولما بهتشه بمدينة إسطنبول.
وذكر الديوان الأميري القطري في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن الرئيس التركي وأمير قطر شهدا تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، شملت مجالات التعاون في حماية المستهلك ومراقبة الأسواق، والتعليم، والسلام والمصالحة وتسوية النزاعات.
وأوضح البيان أن الجانبين تبادلا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حماية المستهلك ومراقبة الأسواق بين حكومتي البلدين، واتفاقية للتعاون في مجال التعليم، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية في البلدين للتعاون في مجالات السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.
كما شهد الرئيس التركي وأمير دولة قطر تبادل البيان المشترك للدورة الثانية عشرة للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية، التي تشكل منصة للتنسيق والتشاور بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والتعليمية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.