الرياض-سانا
أعلن الدفاع المدني السعودي فجر اليوم الجمعة، زوال الخطر عن مدينة جيزان جنوب غرب المملكة، عقب إنذار طوارئ أُطلق في وقت سابق لتحذير السكان من خطر محتمل.
وأوضح الدفاع المدني، في بيان نشره عبر منصة “إكس”، أن الحالة التي استدعت إطلاق الإنذار انتهت، داعياً السكان إلى التقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب التجمهر والتصوير.
ولم يحدد البيان طبيعة الخطر الذي استدعى إطلاق الإنذار، أو الأسباب التي أدت إلى تفعيله.
وتعرضت مناطق عدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية لهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض عدد منها وتدميرها، وفي الـ12 من أيلول الماضي، أُصيب شخصان جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيا على محافظة الطوال بمنطقة جازان، وألحق أضراراً بمسجد وعدد من المباني والمركبات.