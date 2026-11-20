الرياض-سانا‏

أعلن الدفاع المدني السعودي فجر اليوم الجمعة، زوال الخطر عن مدينة جيزان جنوب غرب المملكة، عقب إنذار ‏طوارئ أُطلق في وقت سابق لتحذير السكان من خطر محتمل.‏

وأوضح الدفاع المدني، في بيان نشره عبر منصة “إكس”، أن الحالة التي استدعت إطلاق الإنذار انتهت، داعياً السكان ‏إلى التقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب التجمهر والتصوير.‏

ولم يحدد البيان طبيعة الخطر الذي استدعى إطلاق الإنذار، أو الأسباب التي أدت إلى تفعيله.‏

وتعرضت مناطق عدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية لهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة ‏أطلقتها ميليشيا الحوثي، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض عدد منها وتدميرها، وفي الـ12 من أيلول ‏الماضي، أُصيب شخصان جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيا على محافظة الطوال بمنطقة جازان، وألحق أضراراً ‏بمسجد وعدد من المباني والمركبات.‏