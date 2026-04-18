إصابة فلسطيني بجروح خلال اقتحام مستوطنين شمال رام الله

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني بجروح اليوم السبت جراء اعتداء مستوطنين على منطقة شمال رام الله في الضفة الغربية.

وأفادت الوكالة الفلسطينية للأنباء “وفا”، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا اليوم قرية عين سينيا شمال رام الله، واعتدوا على الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية أبو انجيم جنوب شرق بيت لحم، وبلدة ترمسعيا، وخربة أبو فلاح شمال شرق رام الله.

ونفذ مستوطنون قبل أيام عدة اعتداءات مماثلة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة فلسطينيين اثنين جراء اعتداءات مباشرة طالت الأهالي وممتلكاتهم.