بكين-سانا‏

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي مساء أمس الخميس، أن القمة التي جمعت رؤساء الصين وروسيا والولايات المتحدة ‏تمثل حدثاً تاريخياً في العلاقات الدولية، وخطوة مهمة نحو ترسيخ التعايش السلمي ومنع الصراعات وتعزيز الاستقرار ‏العالمي.‏

ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ قوله، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثالث والثلاثين للقادة الاقتصاديين لمنتدى ‏التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “أبيك” في مدينة شنتشن: “إن قمة السلام أتاحت للقادة تبادل وجهات النظر ‏بشأن القضايا الدولية والتحديات العالمية، وأسفرت عن إعلان مشترك يدعم السلام والاستقرار”.‏

وأضاف وانغ أن الاجتماع عكس مسؤولية الدول الكبرى في منع المواجهة، وإرساء علاقات دولية تقوم على التعايش ‏السلمي والاستقرار الشامل والتنمية المتوازنة، مؤكداً أن نتائجه تصب في مصلحة العالم بأسره.‏

رؤية لتعزيز التعاون الإقليمي

وفيما يتعلق بنتائج اجتماع “أبيك”، أوضح وانغ أنه أقر رؤية شنتشن، التي تشكل محطة جديدة في مسيرة التعاون ‏الاقتصادي الإقليمي، وتدفع نحو تعزيز التكامل والانفتاح والتنمية الشاملة.‏

وأشار إلى أن الاجتماع دعم الجهود الرامية إلى إقامة منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ، وتحديث خطة ‏الارتباط الإقليمي، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وسلاسل الإمداد وتسهيل حركة الأشخاص، إلى جانب توسيع ‏التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والناشئة.‏

ولفت وانغ إلى مبادرات صينية لتعزيز التعاون الإقليمي، من بينها إنشاء مركز لدراسات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ‏وتقديم دعم مالي للمشروعات المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماع وضع أولويات وخريطة طريق لبناء مجتمع إقليمي ‏أكثر ترابطاً وازدهاراً.‏

يُذكر أن منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ “أبيك” تأسس عام 1989، ويضم 21 اقتصاداً، ‏ويهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي، ودعم النمو المستدام والشامل، كما يشكل منصة للحوار ‏والتنسيق بشأن القضايا الاقتصادية والتكنولوجية والتحديات المشتركة في المنطقة.‏