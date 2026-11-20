بكين-سانا
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي مساء أمس الخميس، أن القمة التي جمعت رؤساء الصين وروسيا والولايات المتحدة تمثل حدثاً تاريخياً في العلاقات الدولية، وخطوة مهمة نحو ترسيخ التعايش السلمي ومنع الصراعات وتعزيز الاستقرار العالمي.
ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ قوله، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثالث والثلاثين للقادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “أبيك” في مدينة شنتشن: “إن قمة السلام أتاحت للقادة تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والتحديات العالمية، وأسفرت عن إعلان مشترك يدعم السلام والاستقرار”.
وأضاف وانغ أن الاجتماع عكس مسؤولية الدول الكبرى في منع المواجهة، وإرساء علاقات دولية تقوم على التعايش السلمي والاستقرار الشامل والتنمية المتوازنة، مؤكداً أن نتائجه تصب في مصلحة العالم بأسره.
رؤية لتعزيز التعاون الإقليمي
وفيما يتعلق بنتائج اجتماع “أبيك”، أوضح وانغ أنه أقر رؤية شنتشن، التي تشكل محطة جديدة في مسيرة التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتدفع نحو تعزيز التكامل والانفتاح والتنمية الشاملة.
وأشار إلى أن الاجتماع دعم الجهود الرامية إلى إقامة منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ، وتحديث خطة الارتباط الإقليمي، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وسلاسل الإمداد وتسهيل حركة الأشخاص، إلى جانب توسيع التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والناشئة.
ولفت وانغ إلى مبادرات صينية لتعزيز التعاون الإقليمي، من بينها إنشاء مركز لدراسات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتقديم دعم مالي للمشروعات المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماع وضع أولويات وخريطة طريق لبناء مجتمع إقليمي أكثر ترابطاً وازدهاراً.
يُذكر أن منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ “أبيك” تأسس عام 1989، ويضم 21 اقتصاداً، ويهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي، ودعم النمو المستدام والشامل، كما يشكل منصة للحوار والتنسيق بشأن القضايا الاقتصادية والتكنولوجية والتحديات المشتركة في المنطقة.