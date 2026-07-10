إصابة 3 أشخاص إثر هجوم شنه مسلحون على مطار في كولومبيا

بوغوتا-سانا



أصيب 3 أشخاص بجروح إثر هجوم شنه مسلحون بواسطة الطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات على مطار شمال شرق كولومبيا.



ونقلت وكالة فرانس برس عن الجيش الكولومبي قوله: إن “ثلاثة موظفين أصيبوا بجروح بفعل عصف الانفجار”، فيما وقعت أضرار في البنى التحتية للمطار.



ويتزايد استخدام الجماعات المسلحة في كولومبيا للطائرات المسيّرة المحمّلة بالمتفجرات لمهاجمة قوات الأمن والمدنيين.

وفي المنطقة الحدودية مع فنزويلا، يخوض مسلحو “جيش التحرير الوطني” والمنشقون عن حركة التمرد السابقة “فارك” صراعاً شرساً من أجل السيطرة على زراعات “الكوكا” غير المشروعة، والتي تعد المكوّن الأساسي لصناعة مخدر الكوكايين، الذي تُعدّ كولومبيا أكبر دولة منتجة له في العالم.

وأوقعت هذه المواجهات أكثر من مئة قتيل وتسببت بنزوح عشرات الآلاف منذ مطلع عام 2025.

وتكثر كذلك في المنطقة عمليات الخطف والابتزاز، التي تشكّل مصادر تمويل للجماعات غير القانونية.