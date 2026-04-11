وقفات في المغرب دعماً للأسرى الفلسطينيين ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

الرباط-سانا

شارك مئات المغاربة في وقفات احتجاجية، في عدد من المدن، تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتنديداً بالانتهاكات المتواصلة بحقهم، ودعماً للمقدسات الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن المشاركين بالوقفات التي شملت طنجة وفاس شمالاً، إلى جانب العاصمة الرباط، رددوا شعارات منددة بما وصفوه بمحاولات إقرار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، ورفعوا لافتات تحذّر من المخاطر التي تهدد الأسرى والمسجد الأقصى، وتدعو إلى حمايتهما.

وخلال وقفة في الرباط، قال عضو “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” محمد زهاري: إن “استهداف الأسرى هو استهداف لكل الشعب الفلسطيني”، معتبراً أن “الصمت الدولي إزاء هذه الممارسات يشكل شراكة مباشرة في الانتهاكات المرتكبة”.

وأشار زهاري إلى أن قضية الأسرى تمثّل جزءاً أساسياً من مسار النضال الوطني الفلسطيني، مؤكداً أن الدفاع عنهم يندرج في إطار أوسع يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وحريته.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9500 أسير فلسطيني، وفق بيانات نادي الأسير الفلسطيني.