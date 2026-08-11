أوكرانيا.. تحطم مقاتلة ميغ-29 بعد اشتعال النيران فيها ونجاة الطيار

كييف-سانا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الإثنين تحطم مقاتلة من طراز “ميغ-29” واشتعال النيران فيها أثناء مهمة قتالية في منطقة أوديسا جنوب البلاد، مشيرة إلى أن الطيار تمكن من القفز بالمظلة والنجاة.

وقالت القوات في بيان نشرته عبر تطبيق “تلغرام” وفق ما أوردته رويترز: “إن الحادث وقع أثناء محاولة الطيار إطلاق صاروخ لاستهداف مواقع روسية”، موضحة أن البيانات الأولية تشير إلى حدوث حالة طارئة خلال عملية إطلاق الصاروخ، ما أدى إلى اشتعال النيران في المقاتلة وفقدان الطيار السيطرة عليها.

وأضاف البيان أن الطيار حاول إنقاذ المقاتلة قبل أن يضطر إلى القفز منها بالمظلة، حيث جرى نقله لاحقاً إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية.

ولم تحدد القوات الجوية الأوكرانية في بيانها طبيعة العطل الذي أدى إلى اشتعال المقاتلة، كما لم تشر إلى تعرضها لنيران روسية، مؤكدة أن ملابسات الحادث وأسبابه لا تزال قيد التحقيق.

وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية منذ شباط عام 2022 وسط استمرار الدعم العسكري الغربي لكييف والعقوبات ‏المفروضة على موسكو، في وقت تؤكد فيه روسيا مواصلة عملياتها وفق أهدافها المعلنة، وتتمسك أوكرانيا بمواصلة القتال ‏بدعم من حلفائها.‏