السعودية تدين استهداف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان

الرياض-سانا

أدانت السعودية بأشد العبارات، اليوم الجمعة، استهداف موقع لقوات حفظ السلام المؤقتة في لبنان “اليونيفيل“، ما أدى إلى وفاة جندي وإصابة آخرين.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن المملكة تجدد مطالبتها بمحاسبة كل المعتدين على العاملين في مجالات حفظ السلام والمجالات الإغاثية والإنسانية، مقدمةً خالص التعازي والمواساة لذوي الجندي وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام “يونيفيل”، أعلنت أمس الخميس، عن مقتل ‌‏جندي من عناصرها متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها، جراء ‏سقوط قذائف ‌‏هاون على موقعه قرب مرجعيون جنوب شرق لبنان، مضيفة: إن ‏جنديين آخرين أصيبا في الهجوم.