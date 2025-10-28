مع استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة… تأجيل قرابة 7000 رحلة طيران

نيويورك-سانا

تفاقمت أزمة السفر الجوي في الولايات المتحدة مع تأجيل ما يقرب من 7000 رحلة في جميع أنحاء البلاد أمس، ودخول الإغلاق الحكومي يومه السابع والعشرين.

ونقل موقع قناة سكاي نيوز عن إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية قولها: “إن تزايد حالات غياب مراقبي الحركة الجوية ونقص عدد الموظفين، فرض برامج لتأخير الرحلات الجوية، الأمر الذي أثر على مطارات نيوارك في نيوجيرسي، وأوستن في تكساس، ودالاس فورت وورث الدولي”.

وفي السياق ذاته، تأخرت الرحلات الجوية في الجنوب الشرقي في وقت سابق، بسبب نقص كبير في عدد الموظفين في مركز مراقبة بمطار أتلانتا.

يذكر أن الإغلاق يؤثر على ما يقارب من 13 ألف مراقب جوي و50 ألف موظف في إدارة أمن النقل، وجرى تأجيل أكثر من 8600 رحلة عن مواعيدها يوم الأحد الماضي.