نيودلهي: مقتل 4 هنود وإصابة آخر في هجوم على سفينة غادرت ميناء أوديسا الأوكراني

نيودلهي-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الهندية اليوم الإثنين مقتل أربعة من مواطنيها وإصابة آخر بجروح، جراء هجوم استهدف سفينة أثناء مغادرتها ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها في بيان: “إن هجوماً استهدف يوم أمس سفينة أثناء مغادرتها ميناء أوديسا، ما أسفر عن مقتل أربعة هنود، وإصابة خامس بجروح بالغة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج”.

ونددت الوزارة في بيانها بمثل هذه الهجمات، مجددة التأكيد على أن استهداف السفن التجارية وتعريض أفراد الطواقم المدنية الأبرياء للخطر، أو عرقلة حرية الملاحة والتجارة بأي شكل من الأشكال، هو “أمر مؤسف ويتعين تجنبه”.

وأعلنت السلطات الأوكرانية في وقت سابق اليوم، أن القصف الروسي ألحق أضراراً بالبنية التحتية في أوديسا، ونقلت وكالة ‏أوكرينفورم عن السلطات قولها: إن هجوماً روسياً استهدف سفينة تجارية ترفع علم غينيا بيساو قرب ميناء أوديسا، ‏ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص، بينهم مرشد بحري أوكراني.‏

وامتدت الهجمات الروسية والأوكرانية مجدداً إلى العمق في البلدين، مع تبادل ضربات واسعة بالطائرات المسيّرة والصواريخ ‏استهدفت مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، ومناطق روسية عدة بينها العاصمة موسكو، بالتزامن مع ‏احتدام المعارك على الجبهات الشرقية، واستهداف منشآت للطاقة والبنى التحتية.‏