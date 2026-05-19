مقتل شخصين مشتبه بضلوعهما في هجوم على مركز إسلامي بولاية كاليفورنيا الأمريكية

واشنطن-سانا

قُتل شخصان يشتبه بوقوفهما وراء هجوم بالأسلحة النارية استهدف اليوم الإثنين المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وسط أنباء عن وقوع إصابات بين المتواجدين في المكان.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مصدر في الشرطة الأمريكية قوله في تصريح: “إن المشتبه بهما في الهجوم لقيا مصرعهما داخل المركز”، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول هويتهما أو دوافعهما، في الوقت الذي فرضت فيه قوات الأمن طوقاً مشدداً حول المنطقة.

وكانت السلطات المحلية أعلنت في وقت سابق اليوم أن عدة أشخاص أصيبوا جراء إطلاق النار داخل المركز الإسلامي، الذي يقع على بعد نحو 14 كيلومتراً شمال وسط مدينة سان دييغو، فيما أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام لجوء الشرطة لإخلاء عشرات الأطفال من محيط المبنى الذي طوقته الآليات الأمنية.



يُذكر أن المركز المستهدف يُعد أكبر مسجد في مقاطعة سان دييغو، ويضم مدرسة “الراشد” لتعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، ويقع في حي يضم منشآت ومراكز تجارية تخدم الجالية العربية والمسلمة في المدينة.