باكستان تؤكد دعم جهود السلام وتتطلع لاستضافة جولة محادثات أمريكية ‏إيرانية لإنهاء الحرب ‏

إسلام آباد-سانا‏

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، أن بلاده ستواصل ‏جهودها الداعمة للسلام بكل صدق وجدية، معرباً عن تطلع إسلام آباد ‏لاستضافة الجولة المقبلة من المحادثات الأمريكية – الإيرانية لإنهاء الحرب في ‏منطقة الشرق الأوسط في المستقبل القريب.‏

وقال شريف في منشور على منصة “إكس”: “أهنئ الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب على جهوده الاستثنائية الرامية إلى تعزيز مسار السلام، وعلى ‏الاتصال الهاتفي البنّاء والمثمر الذي أجراه في وقت سابق مع قادة كل من ‏السعودية، وقطر، وتركيا، ومصر، والإمارات، والأردن، وباكستان”.‏

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن هذه المناقشات شكلت فرصة مهمة ‏لتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الراهنة، وسبل الدفع بجهود السلام ‏الجارية نحو تحقيق أمن دائم ومستدام في المنطقة.‏

وكان ترامب أعلن في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران ‏لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط، يتضمن فتح مضيق هرمز، مشيراً ‏إلى أن الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق قيد المناقشة حالياً، وسيتم الإعلان ‏عنها قريباً.‏

يذكر أن إسلام آباد استضافت في العاشر من نيسان الماضي جولة ‏المفاوضات الأولى بين الولايات المتحدة وإيران ضمن جهود الوساطة بين ‏الطرفين لإنهاء الحرب في المنطقة.‏