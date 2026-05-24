باكستان تؤكد دعم جهود السلام وتتطلع لاستضافة جولة محادثات أمريكية ‏إيرانية لإنهاء الحرب ‏

إسلام آباد-سانا
أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، أن بلاده ستواصل جهودها الداعمة للسلام بكل صدق وجدية، معرباً عن تطلع إسلام آباد لاستضافة الجولة المقبلة من المحادثات الأمريكية – الإيرانية لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط في المستقبل القريب.
وقال شريف في منشور على منصة “إكس”: “أهنئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جهوده الاستثنائية الرامية إلى تعزيز مسار السلام، وعلى الاتصال الهاتفي البنّاء والمثمر الذي أجراه في وقت سابق مع قادة كل من السعودية، وقطر، وتركيا، ومصر، والإمارات، والأردن، وباكستان”.
وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن هذه المناقشات شكلت فرصة مهمة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الراهنة، وسبل الدفع بجهود السلام الجارية نحو تحقيق أمن دائم ومستدام في المنطقة.
وكان ترامب أعلن في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط، يتضمن فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق قيد المناقشة حالياً، وسيتم الإعلان عنها قريباً.
يذكر أن إسلام آباد استضافت في العاشر من نيسان الماضي جولة المفاوضات الأولى بين الولايات المتحدة وإيران ضمن جهود الوساطة بين الطرفين لإنهاء الحرب في المنطقة.