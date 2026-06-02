اليونيسف: اضطراب سلاسل الإمداد جراء الحرب يهدد إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الأطفال

جنيف-سانا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” اليوم الثلاثاء، من أن الارتفاع الحاد في تكاليف النقل عالمياً واضطرابات سلاسل الإمدادات على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية تهدد عمليات إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الأطفال.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس قسم النقل واللوجستيات العالمية في اليونيسف جان سيدريك ميوس قوله للصحفيين: إن “هذا أمر غير مسبوق”، موضحاً أن “إعادة توجيه الشحنات حول رأس الرجاء الصالح تضيف من أسبوعين إلى أربعة أسابيع إلى أوقات التسليم”.

وباتت اليونيسف تعتمد بشكل متزايد على الشحن الجوي بسبب تأخيرات الشحن البحري، حتى أوشكت أن تستنفد المساهمات السنوية من شركاء الخدمات اللوجستية الذين يتبرعون برحلات طيران مستأجرة.

وتنقل اليونيسف حالياً الإمدادات جواً إلى لبنان وغزة وسط تأخيرات تصل إلى ستة أسابيع كما تعتمد على الشحن الجوي للاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث لا تزال الموانئ في مومباسا ودار السلام مزدحمة.

وأدى اندلاع الحرب قبل نحو مئة يوم إلى تفاقم انعدام الأمن حول طرق الشحن الرئيسية في الخليج وارتفاع أسعار الوقود وعلاوات التأمين، في حين أدى الازدحام في الموانئ البديلة إلى تفاقم الاضطرابات، وعرقلة إيصال المساعدات.