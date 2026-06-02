اليونيسف: اضطراب سلاسل الإمداد جراء الحرب يهدد إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الأطفال

منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف: اضطراب سلاسل الإمداد جراء الحرب يهدد إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الأطفال

جنيف-سانا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” اليوم الثلاثاء، من أن الارتفاع الحاد في تكاليف النقل عالمياً واضطرابات سلاسل الإمدادات على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية تهدد عمليات إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الأطفال.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس قسم النقل واللوجستيات العالمية في اليونيسف جان سيدريك ميوس قوله للصحفيين: إن “هذا أمر غير مسبوق”، موضحاً أن “إعادة توجيه الشحنات حول رأس الرجاء الصالح تضيف من أسبوعين إلى أربعة أسابيع إلى أوقات التسليم”.

وباتت اليونيسف تعتمد بشكل متزايد على الشحن الجوي بسبب تأخيرات الشحن البحري، حتى أوشكت أن تستنفد المساهمات السنوية من شركاء الخدمات اللوجستية الذين يتبرعون برحلات طيران مستأجرة.

وتنقل اليونيسف حالياً الإمدادات جواً إلى لبنان وغزة وسط تأخيرات تصل إلى ستة أسابيع كما تعتمد على الشحن الجوي للاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث لا تزال الموانئ في مومباسا ودار السلام مزدحمة.

وأدى اندلاع الحرب قبل نحو مئة يوم إلى تفاقم انعدام الأمن حول طرق الشحن الرئيسية في الخليج وارتفاع أسعار الوقود وعلاوات التأمين، في حين أدى الازدحام في الموانئ البديلة إلى تفاقم الاضطرابات، وعرقلة إيصال المساعدات.

ثلاثة قتلى جراء غارة أمريكية على قارب تهريب شرق المحيط الهادئ
مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
فنزويلا.. تكليف نائبة الرئيس بتولي الرئاسة بالوكالة وجلسة طارئة لمجلس الأمن غداً
الجيش الروسي يقضي على أكثر من 250 عسكرياً أوكرانياً في كورسك
3 ناقلات نفط تغادر عبر هرمز بعد إيقاف أجهزة التتبع لتفادي التوترات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك