الاحتلال يعتقل تسعة فلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة مداهمات طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وأسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان فلسطينيين خلال اقتحام بلدة ميثلون جنوب جنين.
وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين بعد مداهمة منزليهما بضاحية شويكة في المدينة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال أحياء الجعيدي والنزال والنقار وكفر سابا في مدينة قلقيلية، واعتقلت أربعة فلسطينيين بينهم طفل.
يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أول أمس الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، أسفرت عن اعتقال 21 فلسطينياً.