الاحتلال يعتقل تسعة فلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة مداهمات طالت مناطق متفرقة في ‏الضفة الغربية، وأسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان فلسطينيين خلال ‏اقتحام بلدة ميثلون جنوب جنين.‏

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين بعد مداهمة منزليهما بضاحية شويكة في ‏المدينة.‏

كما اقتحمت قوات الاحتلال أحياء الجعيدي والنزال والنقار وكفر سابا في مدينة قلقيلية، واعتقلت ‏أربعة فلسطينيين بينهم طفل.‏

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أول أمس الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت ‏مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، أسفرت عن اعتقال 21 فلسطينياً.‏