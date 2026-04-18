الهند تطلق مجمع تأمين بحري لحماية التجارة وسط اضطراب الممرات

نيودلهي-سانا

أقرت الحكومة الهندية إنشاء آلية تأمين بحرية محلية تحت مسمى “مجمع التأمين البحري الهندي”، مدعومة بضمان سيادي بقيمة تبلغ نحو 1.55 مليار دولار.

وقال وزير الإعلام الهندي في تصريحات اليوم السبت نقلتها وسائل إعلامية: “إن المبادرة تهدف إلى توفير تغطية تأمينية مستمرة وبأسعار معقولة للسفن والبضائع الهندية، حتى في ظل الظروف البحرية غير المستقرة الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق التأمين الدولية”.

ويغطي المجمع مجموعة واسعة من المخاطر البحرية، تشمل تأمين هياكل السفن والمعدات والبضائع، والمسؤولية تجاه الغير بالإضافة إلى مخاطر الحروب.

ويمتد ليشمل السفن التي ترفع العلم الهندي أو التي تنقل بضائع من وإلى الموانئ الهندية، حتى عند عبورها مناطق عالية المخاطر.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يعتمد فيه قطاع الشحن الهندي بشكل كبير على شركات التأمين الدولية، ما يجعله عرضة لانسحابات مفاجئة في التغطية بسبب العقوبات أو الأزمات الجيوسياسية، وهو ما قد يؤثر مباشرة على استمرارية التجارة وسلاسل الإمداد.

ويرى مسؤولون أن الضمان السيادي سيعزز الثقة في النظام المحلي، وخاصة في حال انسحاب شركات التأمين العالمية بسبب العقوبات أو الضغوط السياسية، ما يدعم استقرار سلاسل الإمداد البحرية للهند.