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الملتقى السوري الصيني ينطلق بدمشق لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات اقتصادية

2L3A5379 الملتقى السوري الصيني ينطلق بدمشق لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات اقتصادية
من انطلاق أعمال الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والتجارة ‏الداخلية وحماية المستهلك السورية -دمشق-سانا

دمشق-سانا

انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية، الذي ينظمه مجلس الأعمال السوري الصيني، ‏بالتنسيق مع المركز السوري الصيني لتوءمة المدن الصناعية، وبالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والتجارة ‏الداخلية وحماية المستهلك، وذلك في فندق فور سيزونز بدمشق.‏

ويشارك في الملتقى وفد اقتصادي يضم 16 شركة صينية بارزة متخصصة في مجالات البناء والهندسة ومواد البناء ‏والمعدات والصناعة والاستثمار والتسويق وإعادة الإعمار، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية سورية.‏

ويركز جدول أعمال الملتقى على إطلاق مسار عملي لبدء الاستثمارات الصينية في سوريا، وتحويل الفرص ‏الاستثمارية إلى مشاريع وشراكات اقتصادية على أرض الواقع، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، ويدعم جهود ‏التنمية وإعادة الإعمار في القطاعات ذات الأولوية.‏

ويتضمن جدول أعمال الملتقى، الذي يستمر يومين، عقد جلسات عمل مع هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي ‏والهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية ووزارة الأشغال العامة والإسكان، لبحث الفرص الاستثمارية والمتطلبات ‏القانونية والمالية والتنظيمية، إلى جانب اجتماعات ثنائية تهدف إلى تطوير الشراكات وإبرام اتفاقيات استثمارية قابلة ‏للتنفيذ.‏

كما تشمل الفعاليات زيارات ميدانية، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، إلى مشروع للتطوير العقاري في ‏حمص، والمدينة الصناعية للصوف في حماة، والمدينة الصناعية لتصنيع الأثاث في حلب، ومواقع أخرى، للاطلاع ‏على الفرص الاستثمارية المتاحة.‏

2L3A5363 الملتقى السوري الصيني ينطلق بدمشق لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات اقتصادية
2L3A5379 1 الملتقى السوري الصيني ينطلق بدمشق لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات اقتصادية
2L3A5382 الملتقى السوري الصيني ينطلق بدمشق لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات اقتصادية
2L3A5386 الملتقى السوري الصيني ينطلق بدمشق لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات اقتصادية
2L3A5388 الملتقى السوري الصيني ينطلق بدمشق لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات اقتصادية
2L3A5395 الملتقى السوري الصيني ينطلق بدمشق لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات اقتصادية
2L3A5402 الملتقى السوري الصيني ينطلق بدمشق لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات اقتصادية
2L3A5408 الملتقى السوري الصيني ينطلق بدمشق لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات اقتصادية
2L3A5421 الملتقى السوري الصيني ينطلق بدمشق لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات اقتصادية
2L7A8731 الملتقى السوري الصيني ينطلق بدمشق لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات اقتصادية
2L7A8743 الملتقى السوري الصيني ينطلق بدمشق لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات اقتصادية
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