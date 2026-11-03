الملتقى السوري الصيني ينطلق بدمشق لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات اقتصادية

دمشق-سانا

انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية، الذي ينظمه مجلس الأعمال السوري الصيني، ‏بالتنسيق مع المركز السوري الصيني لتوءمة المدن الصناعية، وبالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والتجارة ‏الداخلية وحماية المستهلك، وذلك في فندق فور سيزونز بدمشق.‏

ويشارك في الملتقى وفد اقتصادي يضم 16 شركة صينية بارزة متخصصة في مجالات البناء والهندسة ومواد البناء ‏والمعدات والصناعة والاستثمار والتسويق وإعادة الإعمار، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية سورية.‏

ويركز جدول أعمال الملتقى على إطلاق مسار عملي لبدء الاستثمارات الصينية في سوريا، وتحويل الفرص ‏الاستثمارية إلى مشاريع وشراكات اقتصادية على أرض الواقع، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، ويدعم جهود ‏التنمية وإعادة الإعمار في القطاعات ذات الأولوية.‏

ويتضمن جدول أعمال الملتقى، الذي يستمر يومين، عقد جلسات عمل مع هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي ‏والهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية ووزارة الأشغال العامة والإسكان، لبحث الفرص الاستثمارية والمتطلبات ‏القانونية والمالية والتنظيمية، إلى جانب اجتماعات ثنائية تهدف إلى تطوير الشراكات وإبرام اتفاقيات استثمارية قابلة ‏للتنفيذ.‏

كما تشمل الفعاليات زيارات ميدانية، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، إلى مشروع للتطوير العقاري في ‏حمص، والمدينة الصناعية للصوف في حماة، والمدينة الصناعية لتصنيع الأثاث في حلب، ومواقع أخرى، للاطلاع ‏على الفرص الاستثمارية المتاحة.‏