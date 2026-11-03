الملتقى السوري الصيني ينطلق بدمشق لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات اقتصادية

دمشق-سانا
انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية، الذي ينظمه مجلس الأعمال السوري الصيني، بالتنسيق مع المركز السوري الصيني لتوءمة المدن الصناعية، وبالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك في فندق فور سيزونز بدمشق.
ويشارك في الملتقى وفد اقتصادي يضم 16 شركة صينية بارزة متخصصة في مجالات البناء والهندسة ومواد البناء والمعدات والصناعة والاستثمار والتسويق وإعادة الإعمار، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية سورية.
ويركز جدول أعمال الملتقى على إطلاق مسار عملي لبدء الاستثمارات الصينية في سوريا، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع وشراكات اقتصادية على أرض الواقع، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، ويدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار في القطاعات ذات الأولوية.
ويتضمن جدول أعمال الملتقى، الذي يستمر يومين، عقد جلسات عمل مع هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي والهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية ووزارة الأشغال العامة والإسكان، لبحث الفرص الاستثمارية والمتطلبات القانونية والمالية والتنظيمية، إلى جانب اجتماعات ثنائية تهدف إلى تطوير الشراكات وإبرام اتفاقيات استثمارية قابلة للتنفيذ.
كما تشمل الفعاليات زيارات ميدانية، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، إلى مشروع للتطوير العقاري في حمص، والمدينة الصناعية للصوف في حماة، والمدينة الصناعية لتصنيع الأثاث في حلب، ومواقع أخرى، للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.