اقتراح أوروبي لتمديد حماية الأوكرانيين حتى 2028 مع استثناء الرجال في سن التجنيد

بروكسل-سانا

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تمديد نظام الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين في دول الاتحاد الأوروبي حتى آذار من 2028، مع تقليص إمكانية حصول الرجال في سن الخدمة العسكرية على هذه الحماية إذا لم يحصلوا على تصريح رسمي من السلطات الأوكرانية.

ونقلت رويترز عن مفوض الهجرة الأوروبي ماغنوس برونر قوله: إن الهدف هو تحقيق توازن بين توفير الحماية للاجئين وبين حاجة أوكرانيا للحفاظ على قدرتها الدفاعية، مشيراً إلى أن كييف طلبت من الاتحاد الأوروبي تطبيق هذا الاستثناء.

ووفقاً لبيانات بروكسل، يستفيد حالياً أكثر من 4.33 ملايين أوكراني من نظام الحماية المؤقتة الذي تم تفعيله بعد بدء الحرب بين كييف وموسكو في شباط عام 2022.

ويوفر النظام إقامة مؤقتة وحق العمل والرعاية الاجتماعية لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وكان من المقرر أن ينتهي في آذار 2027 قبل المقترح الجديد.