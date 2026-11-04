الرئيس الشرع يصل الرياض لبحث مواضيع ثنائية وتوقيع عدة اتفاقيات ‏

الرياض-سانا
وصل الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الرياض في زيارة إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد رفيع المستوى.
وسيلتقي الرئيس الشرع خلال الزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويبحث معه عدداً من المواضيع الثنائية إلى جانب توقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف القطاعات، بما يسهم في تقوية العلاقة بين البلدين.
ويضم الوفد وزراء الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، والمالية محمد يسر برنية، والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عبد القادر طحان.
تأتي الزيارة في سياق العلاقات المتطورة بين البلدين، فالسعودية كانت أول وجهة للرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني بعد تحرير سوريا، ومنها انطلقت بداية رفع العقوبات، وأكدت سوريا دائماً أهمية العلاقة بين البلدين في كل المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.