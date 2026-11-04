الرئيس الشرع يصل الرياض لبحث مواضيع ثنائية وتوقيع عدة اتفاقيات ‏

الرياض-سانا‏

وصل الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الرياض في زيارة ‏إلى المملكة العربية ‌‏‌‏السعودية على رأس وفد رفيع المستوى.‏

وسيلتقي الرئيس الشرع خلال الزيارة ولي ‌‏العهد السعودي الأمير محمد بن ‏سلمان، ويبحث معه عدداً من المواضيع ‌‏الثنائية إلى جانب توقيع العديد من ‏الاتفاقيات في مختلف ‌‏القطاعات، بما ‏يسهم في تقوية العلاقة بين البلدين.‏

ويضم الوفد وزراء الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والدفاع اللواء ‏مرهف أبو قصرة، ‏والمالية محمد يسر برنية، والصناعة والتجارة الداخلية ‏وحماية المستهلك باسل عبد الحنان، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء ‏عبد القادر طحان. ‏

تأتي الزيارة في سياق العلاقات المتطورة بين البلدين، فالسعودية كانت أول ‏وجهة للرئيس أحمد ‌‏الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ‏بعد تحرير سوريا، ومنها انطلقت بداية ‌‏رفع العقوبات، وأكدت سوريا دائماً ‏أهمية العلاقة بين البلدين في كل المجالات السياسية ‏والأمنية ‏والاقتصادية.‏