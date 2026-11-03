الكويت تعرب عن تضامنها مع سوريا وتعزي بضحايا السيول

الكويت-سانا‏

أعربت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، عن تضامنها وتعاطفها مع سوريا جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ‏شهدتها مناطق متفرقة من البلاد، وأسفرت عن وفيات وإصابات وفقدان عدد من الأشخاص.‏

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان: إن الكويت تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة الجمهورية ‏العربية السورية وشعبها، وإلى أسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، وأن تُكلل جهود البحث والإنقاذ بالنجاح ‏في العثور على المفقودين.‏

وشهدت معظم المناطق السورية، منذ عصر الثلاثاء الماضي وحتى فجر السبت، هطولات مطرية غزيرة، ولا سيما ‏المناطق الشمالية والشرقية، ما أدى إلى تشكل السيول والفيضانات وانقطاع العديد من الطرق.‏

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعلنت، يوم الجمعة الماضي، وفاة خمسة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، وفقدان ‏خمسة آخرين في أرياف الرقة ودير الزور وحلب، جراء السيول والهطولات المطرية.‏

وأعلنت وزارة الدفاع، أمس، العثور على جثة أحد الشخصين المفقودين جراء السيول التي شهدتها مدينة الطبقة بريف ‏الرقة، بعد ستة أيام من عمليات البحث، فيما تتواصل الجهود للعثور على المفقود الآخر.‏