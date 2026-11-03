الكويت تعرب عن تضامنها مع سوريا وتعزي بضحايا السيول

الكويت-سانا
أعربت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، عن تضامنها وتعاطفها مع سوريا جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق متفرقة من البلاد، وأسفرت عن وفيات وإصابات وفقدان عدد من الأشخاص.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان: إن الكويت تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها، وإلى أسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، وأن تُكلل جهود البحث والإنقاذ بالنجاح في العثور على المفقودين.
وشهدت معظم المناطق السورية، منذ عصر الثلاثاء الماضي وحتى فجر السبت، هطولات مطرية غزيرة، ولا سيما المناطق الشمالية والشرقية، ما أدى إلى تشكل السيول والفيضانات وانقطاع العديد من الطرق.
وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعلنت، يوم الجمعة الماضي، وفاة خمسة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، وفقدان خمسة آخرين في أرياف الرقة ودير الزور وحلب، جراء السيول والهطولات المطرية.
وأعلنت وزارة الدفاع، أمس، العثور على جثة أحد الشخصين المفقودين جراء السيول التي شهدتها مدينة الطبقة بريف الرقة، بعد ستة أيام من عمليات البحث، فيما تتواصل الجهود للعثور على المفقود الآخر.