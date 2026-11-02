وزارة التربية تصدر قراراً لتسهيل معادلة الشهادات ‏غير السورية

دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بتسهيل معادلة الشهادات غير السورية، بحيث تصبح المعادلة واحدة معتمدة لدى الجهات العامة والخاصة، بهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن الطلبة.
ووفق القرار الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، تستخدم الشهادة المعادلة بموجب هذا القرار لغرض العمل في الجهات العامة وممارسة المهن الحرة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، وذلك لحين استكمال إجراءات التحقق من صحتها أصولاً.
وبيّنت الوزارة أن هذا القرار يعد لاغياً في حال تبيّن عدم صحة الشهادة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت في الثالث عشر من آذار الفائت قراراً يقضي بإيقاف العمل بالامتحان المتمم المطلوب لمعادلة شهادتي الدراسة الإعدادية والثانوية الأجنبيتين للطلاب السوريين، وذلك للعامين الدراسيين 2025-2026 و2026-2027.