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وزارة التربية تصدر قراراً لتسهيل معادلة الشهادات ‏غير السورية

09 3 1 وزارة التربية تصدر قراراً لتسهيل معادلة الشهادات ‏غير السورية
وزارة التربية والتعليم السورية-دمشق-سانا

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بتسهيل ‏معادلة الشهادات غير السورية، بحيث تصبح المعادلة ‏واحدة معتمدة لدى الجهات العامة والخاصة، بهدف ‏تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن الطلبة. ‏

ووفق القرار الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على ‏التلغرام اليوم الإثنين، تستخدم الشهادة المعادلة بموجب ‏هذا القرار لغرض العمل في الجهات العامة وممارسة ‏المهن الحرة داخل أراضي الجمهورية العربية ‏السورية، وذلك لحين استكمال إجراءات التحقق من ‏صحتها أصولاً.‏

وبيّنت الوزارة أن هذا القرار يعد لاغياً في حال تبيّن ‏عدم صحة الشهادة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة بحق المخالفين.‏

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت في الثالث عشر ‏من آذار الفائت قراراً يقضي بإيقاف العمل بالامتحان ‏المتمم المطلوب لمعادلة شهادتي الدراسة الإعدادية ‏والثانوية الأجنبيتين للطلاب السوريين، وذلك للعامين ‏الدراسيين 2025-2026 و2026-2027.‏

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