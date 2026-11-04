إدارة الهندسة العسكرية تعمل على إزالة مخلفات وذخائر غير منفجرة في مدينة داريا بريف دمشق تاريخ النشر: 2026/11/04 4:14 مساءً اخر تحديث: 2026/11/04 4:14 مساءً قائمة الصور 1/6 إزالة السواتر في قرية سان بمنطقة سراقب في محافظة إدلب زيارة طلاب المدارس إلى معرض دمشق الدولي للكتاب اليوم أجواء المطر في مدينة اللاذقية مركز التسوية في مدينة اللاذقية يعود للعمل مجدداً… ويستأنف تسليم بطاقات التسوية المؤقتة مراسل سانا: وصول باخرة محملة بـ ٥٦٠٠ طن من مادة البنزين إلى مصب الشركة السورية للنفط في مدينة بانياس صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدارة الهندسة العسكريةدارياريف دمشقوزارة الدفاع السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة السجل الوطني للضحايا في سوريا.. ماذا يشمل وكيف يسهم في جبر الضرر؟ الرئيس الشرع يصل الرياض لبحث مواضيع ثنائية وتوقيع عدة اتفاقيات الملتقى السوري الصيني ينطلق بدمشق لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات اقتصادية ”بروجكت سوريا 2026″ يفتح آفاق التعاون أمام شركات عربية في قطاع البناء الملتقى السوري الصيني يبحث الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون المشترك الكويت تعرب عن تضامنها مع سوريا وتعزي بضحايا السيول آخر الأخبار رياضة سوريا 8 ميداليات منها ذهبية حصيلة منتخب سوريا للجودو في كأس آسيا لفئتي الناشئين والشباب محلياتالمحافظاتحلبدمشق النقل: تسجيل أكثر من 20 ألف شخص للحصول على رخص القيادة خلال الشهر الماضي محلياتالمحافظاتخدماتطرطوس ندوة بيئية في طرطوس تناقش التغير المناخي