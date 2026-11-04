سببها “إل نينيو”‏.. تأثيرات مناخية محتملة على سوريا ‏

‎ ‎دمشق-سانا‏

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تتأثر سوريا بالتداعيات المناخية المحتملة لظاهرة “إل نينيو”‏، التي قد ‏تنعكس على أنماط الهطولات المطرية ودرجات الحرارة، وتترك آثاراً على ‏الموسم المطري والقطاع الزراعي والموارد المائية، وصولاً إلى الأمن ‏الغذائي، ولا سيما أن التغيرات المرتبطة بهذه الظاهرة قد تؤثر في حركة ‏المنخفضات الجوية وتوزع الأمطار ودرجات الحرارة في مناطق مختلفة من ‏العالم‎.‎

تغيرات في حركة الرياح وأنماط الأمطار

وأوضح مدير الشؤون الفنية والبحوث في المركز الوطني للأرصاد الجوية ‏والمناخ بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث محمد بشار عرابي، في تصريح لـ ‏سانا اليوم الأربعاء، أن “إل نينيو” تمثل مرحلة دافئة من ظاهرة التذبذب ‏الجنوبي المعروفة اختصاراً باسم‎ (ENSO) ‎، وتنشأ نتيجة ارتفاع درجات ‏حرارة المياه السطحية في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي فوق ‏معدلاتها الطبيعية، ما يؤدي إلى تغيرات في حركة الرياح والدوران الجوي، ‏وينعكس على توزيع الأمطار ودرجات الحرارة في مناطق مختلفة من العالم‎.‎

وبين عرابي أنه رغم بعد سوريا عن منطقة تشكل الظاهرة، إلا أنها قد تتأثر ‏بتداعياتها بصورة غير مباشرة، نتيجة التغيرات التي تحدثها في أنماط ‏الضغط الجوي ومسارات المنخفضات الجوية والتيارات الهوائية، مما ينعكس ‏على طبيعة الموسم المطري ومستويات درجات الحرارة‎.‎

وأشار عرابي إلى أن تأثر سوريا بالظاهرة لا يعني بالضرورة تسجيل ‏موسم جاف أو غزير الأمطار، إذ تختلف انعكاساتها تبعاً لقوة الظاهرة ‏وتوقيتها ومدى تفاعلها مع عوامل مناخية أخرى، لافتاً إلى أن أبرز التأثيرات ‏المحتملة تتمثل في تغير كميات الهطولات المطرية وتوزعها زمانياً ومكانياً‎.‎

انحباس الأمطار أو هطولات غزيرة

ولفت عرابي إلى أن هذه التغيرات تتجلى في فترات متقطعة من انحباس ‏الأمطار، أو في هطولات غزيرة خلال مدد زمنية قصيرة، ما يزيد احتمالات ‏تشكل السيول والفيضانات المحلية، ولا سيما في المناطق المنخفضة والأودية ‏والمناطق التي تعاني من ضعف في شبكات تصريف مياه الأمطار‎.‎

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وأوضح عرابي أن القطاع الزراعي يُعد من أكثر القطاعات تأثراً بالتقلبات ‏المناخية، ولا سيما المحاصيل البعلية التي تعتمد على مياه الأمطار، في ‏مقدمتها القمح والشعير، اللذان يشكلان ركيزة أساسية في الإنتاج الزراعي ‏والغذائي في سوريا، ما يجعل انتظام الهطولات المطرية وتوزعها خلال ‏مراحل نمو المحاصيل عاملاً مهماً في تحديد مستويات الإنتاج‎.‎

المراقبة والتنبؤ أساس الاستعداد

وأكد عرابي أن مراقبة ظاهرة “إل نينيو” والاستفادة من التنبؤات المناخية ‏الموسمية تمثلان ركيزة أساسية للتخطيط والاستعداد للمخاطر المحتملة، إذ ‏تتيح المعلومات المناخية المبكرة للجهات المعنية وضع خطط أكثر ملاءمة ‏لإدارة الموارد المائية والمحاصيل الزراعية، واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل ‏مع موجات الحر أو فترات الهطولات الغزيرة‎.‎

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ولفت عرابي إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بالأرصاد الجوية ‏والزراعة والموارد المائية والدفاع المدني، بما يضمن تحويل التوقعات ‏المناخية إلى إجراءات عملية تسهم في الحد من المخاطر المحتملة، وتعزز ‏قدرة المزارعين والمجتمعات المحلية على التعامل مع التقلبات الجوية‎.‎

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وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث شاركت عبر تقنية الاتصال المرئي ‏في الأول من الشهر الحالي، في الإحاطة الدولية التي تناولت أحدث التوقعات ‌‏المتعلقة بظاهرة “إل نيينو”‌‌‏ خلال عامي 2026–2027 التي ‏نظمتها ‏المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر ‌‏الكوارث.‏

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