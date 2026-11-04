سببها “إل نينيو”‏.. تأثيرات مناخية محتملة على سوريا ‏

دمشق-سانا
تتأثر سوريا بالتداعيات المناخية المحتملة لظاهرة “إل نينيو”، التي قد تنعكس على أنماط الهطولات المطرية ودرجات الحرارة، وتترك آثاراً على الموسم المطري والقطاع الزراعي والموارد المائية، وصولاً إلى الأمن الغذائي، ولا سيما أن التغيرات المرتبطة بهذه الظاهرة قد تؤثر في حركة المنخفضات الجوية وتوزع الأمطار ودرجات الحرارة في مناطق مختلفة من العالم.
تغيرات في حركة الرياح وأنماط الأمطار
وأوضح مدير الشؤون الفنية والبحوث في المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث محمد بشار عرابي، في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن “إل نينيو” تمثل مرحلة دافئة من ظاهرة التذبذب الجنوبي المعروفة اختصاراً باسم (ENSO) ، وتنشأ نتيجة ارتفاع درجات حرارة المياه السطحية في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي فوق معدلاتها الطبيعية، ما يؤدي إلى تغيرات في حركة الرياح والدوران الجوي، وينعكس على توزيع الأمطار ودرجات الحرارة في مناطق مختلفة من العالم.
وبين عرابي أنه رغم بعد سوريا عن منطقة تشكل الظاهرة، إلا أنها قد تتأثر بتداعياتها بصورة غير مباشرة، نتيجة التغيرات التي تحدثها في أنماط الضغط الجوي ومسارات المنخفضات الجوية والتيارات الهوائية، مما ينعكس على طبيعة الموسم المطري ومستويات درجات الحرارة.
وأشار عرابي إلى أن تأثر سوريا بالظاهرة لا يعني بالضرورة تسجيل موسم جاف أو غزير الأمطار، إذ تختلف انعكاساتها تبعاً لقوة الظاهرة وتوقيتها ومدى تفاعلها مع عوامل مناخية أخرى، لافتاً إلى أن أبرز التأثيرات المحتملة تتمثل في تغير كميات الهطولات المطرية وتوزعها زمانياً ومكانياً.
انحباس الأمطار أو هطولات غزيرة
ولفت عرابي إلى أن هذه التغيرات تتجلى في فترات متقطعة من انحباس الأمطار، أو في هطولات غزيرة خلال مدد زمنية قصيرة، ما يزيد احتمالات تشكل السيول والفيضانات المحلية، ولا سيما في المناطق المنخفضة والأودية والمناطق التي تعاني من ضعف في شبكات تصريف مياه الأمطار.
وأوضح عرابي أن القطاع الزراعي يُعد من أكثر القطاعات تأثراً بالتقلبات المناخية، ولا سيما المحاصيل البعلية التي تعتمد على مياه الأمطار، في مقدمتها القمح والشعير، اللذان يشكلان ركيزة أساسية في الإنتاج الزراعي والغذائي في سوريا، ما يجعل انتظام الهطولات المطرية وتوزعها خلال مراحل نمو المحاصيل عاملاً مهماً في تحديد مستويات الإنتاج.
المراقبة والتنبؤ أساس الاستعداد
وأكد عرابي أن مراقبة ظاهرة “إل نينيو” والاستفادة من التنبؤات المناخية الموسمية تمثلان ركيزة أساسية للتخطيط والاستعداد للمخاطر المحتملة، إذ تتيح المعلومات المناخية المبكرة للجهات المعنية وضع خطط أكثر ملاءمة لإدارة الموارد المائية والمحاصيل الزراعية، واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع موجات الحر أو فترات الهطولات الغزيرة.
ولفت عرابي إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بالأرصاد الجوية والزراعة والموارد المائية والدفاع المدني، بما يضمن تحويل التوقعات المناخية إلى إجراءات عملية تسهم في الحد من المخاطر المحتملة، وتعزز قدرة المزارعين والمجتمعات المحلية على التعامل مع التقلبات الجوية.
وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث شاركت عبر تقنية الاتصال المرئي في الأول من الشهر الحالي، في الإحاطة الدولية التي تناولت أحدث التوقعات المتعلقة بظاهرة “إل نيينو” خلال عامي 2026–2027 التي نظمتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.