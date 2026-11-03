السجل الوطني للضحايا في سوربا.. ماذا بشمل وكيف يسهم في جبر الضرر؟

دمشق-سانا ‏

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إنشاء سجل وطني للضحايا في سوريا ليس مجرد حاجة إحصائية، بل ضرورة قانونية ‌‌‏وحقوقية تفرضھا المرحلة التي تمر بھا البلاد، وحجم انتھاكات النظام البائد بحق ‏السوريين ‌‏خلال الثورة، وما خلفته من ضحايا ومفقودين ومعتقلين ومھجرين، فضلاً ‏عن الأضرار ‌‏الجسدية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.

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وفي ھذا السياق، بدأت الھيئة الوطنية للعدالة الانتقالية العمل على مشروع السجل ‏الوطني ‌‏للضحايا، عبر مشاورات مع الضحايا وذويھم والمنظمات الحقوقية، بھدف ‏وضع معايير ‌‏قانونية وفنية تضمن إنشاء قاعدة بيانات وطنية موثوقة وشاملة، تحفظ ‏حقوق المتضررين ‌‏وتدعم مسارات كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر.

ويتفق أربعة خبراء قانونيين وحقوقيين تحدثوا لـ سانا على أن أھمية السجل تكمن في ‏كونه ‌‏أداة لحفظ حقوق الضحايا وذاكرتھم، مع اختلاف تركيزھم على آليات التوثيق ‏والإثبات ‌‏والتعامل مع المفقودين وضمانات التسجيل.

الاعتراف بالضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية ‏

أكدت إدارة جبر الضرر في الھيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لـ سانا، أن إنشاء السجل ‏يأتي ‌‏استجابة للحاجة إلى مرجعية وطنية موحدة وموثوقة لتوثيق ضحايا الانتھاكات ‏الجسيمة ‌‏لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سوريا، موضحة أن الغاية لا ‏تقتصر على ‌‏إحصاء الضحايا، بل تشمل توثيق ما تعرضوا له، وحفظ حقوقھم، وفھم ‏حجم الأضرار ‌‏التي لحقت بالأفراد والأسر والمجتمعات. ‏



ويتفق الخبير القانوني سليمان القرفان مع ھذا التصور، مؤكداً أن السجل اعتراف ‏بوجود ‌‏الضحايا وحقوقھم، وأداة لكشف أنماط الانتھاكات التي ارتكبھا النظام البائد ‏وتحديد ‌‏حجمھا، وتمكين المتضررين من الوصول إلى الإنصاف وجبر الضرر.

من جانبه، يعتبر نقيب المحامين السوريين محمد علي الطويل أن توثيق الضحايا يمثل ‌‌‏اعترافاً بحقوق الإنسان وكرامته، ورسالة تؤكد أن ما تعرض له السوريون لن يمحى من ‌‌‏الذاكرة الوطنية.

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ويشدد الطويل على ضرورة أن يشمل السجل ضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب ‏والإخفاء ‌‏القسري والتھجير القسري، والناجين من الانتھاكات، والأسر التي لحقتھا ‏أضرار مباشرة، ‌‏مع إيلاء اھتمام خاص بالنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

معاییر مرنة لإثبات الانتھاكات

وتمثل صعوبة الحصول على الوثائق الرسمیة أحد أبرز التحدیات أمام إنشاء السجل، ‌‌‏بعدما فقد كثیر من الضحایا أوراقھم الثبوتیة، ودُمرت منازل وسجلات، وتعذر ‏الوصول ‌‏إلى بیانات الاحتجاز والمستشفیات، فضلاً عن وجود ضحایا وذویھم خارج ‏البلاد. ‏

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وفي ھذا الإطار، تؤكد إدارة جبر الضرر ضرورة أن یكون التسجیل شاملاً وعادلاً، ‏وألا ‌‏تتحول صعوبة امتلاك الوثائق إلى سبب لإقصاء الضحایا أو حرمانھم من ‏الاعتراف ‌‏بمعاناتھم، مبینة أن التسجیل سیتیح للضحایا وذویھم تقدیم المعلومات عبر ‏قنوات متعددة، ‌‏مباشرة أو من خلال الجھات المتعاونة مع الھیئة، مع مراعاة ‏خصوصیة كل حالة وحمایة ‌‏البیانات الشخصیة. ‏

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ویتفق الطویل مع ھذا التوجه، داعیاً إلى اعتماد وسائل إثبات متنوعة، تشمل شھادات ‌‌‏الضحایا والشھود، والتقاریر الطبیة، والصور والتسجیلات الرقمیة، والوثائق المتاحة، ‌‌‏وسجلات المنظمات الحقوقیة والإنسانیة، كما یقترح وضع مستویات لتقییم موثوقیة ‌‌‏المعلومات، وإتاحة مراجعتھا وتحدیثھا والاعتراض على الأخطاء. ‏

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أما الخبیر القانوني طارق حاج بكري، فیلفت إلى إمكانیة الاستفادة من الوثائق التي ‏خلفھا ‌‏النظام البائد بشأن الشھداء والجرحى والانتھاكات، إلى جانب شھادات الوفاة ‏ودخول ‌‏المستشفیات وسجلات النفوس ووثائق المخاتیر. ‏

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وفي حال غیاب الوثائق الرسمیة، یرى حاج بكري ضرورة الاستعانة بالشھود والقرائن ‌‌‏والصور ومقاطع الفیدیو، فضلاً عن وثائق قیصر، مقترحاً تشكیل لجان لاستقبال ‏طلبات ‌‏التسجیل في المحافظات والمناطق، ولا سیما الأكثر تضرراً، وإیفاد فرق میدانیة ‏لإجراء ‌‏مقابلات مع المتضررین وذویھم، بما یضمن وصول عملیة التوثیق إلى أكبر ‏شریحة ‌‏ممكنة.‏السجل لیس بدیلاً عن القضاء ‏بدوره، یشدد نقیب المحامین على ضرورة التمییز بین توثیق الضحایا وإثبات المسؤولیة ‌‌‏الجنائیة، فالسجل أداة لتوثیق الوقائع والأضرار وتثبیت صفة المتضرر، بینما یبقى ‏تحدید ‌‏المسؤولیة الجزائیة من اختصاص القضاء، وفق ضمانات المحاكمة العادلة ‏وقرینة البراءة. ‌‏

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ویتفق القرفان معه، مؤكداً أن التسجیل لا ینبغي أن یكون مشروطاً بصدور حكم ‏قضائي ‌‏نھائي، لأن وظیفة السجل ھي توثیق الضحایا والانتھاكات، ولیس إصدار ‏أحكام بالإدانة. ‌‏

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ویرى القرفان أن السجل یدعم مسارات العدالة الانتقالیة عبر حفظ الشھادات وكشف ‏أنماط ‌‏الانتھاكات وتوفیر المعلومات للجھات القضائیة، فضلاً عن تحدید احتیاجات ‏المتضررین ‌‏وتصمیم برامج جبر الضرر، بما یشمل التأھیل النفسي والطبي، ورد ‏الحقوق والممتلكات، ‌‏والدعم الاجتماعي والاقتصادي. ‏

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وفي السیاق ذاته، توضح إدارة جبر الضرر في الھیئة الوطنیة للعدالة الانتقالیة أن ‏السجل ‌‏یوفر قاعدة معرفیة تساعد الھیئة على تحدید الأولویات وبناء برامجھا على ‏معلومات ‌‏موثوقة، وتعزیز التكامل بین كشف الحقیقة والمساءلة وجبر الضرر وحفظ ‏الذاكرة ‌‏الوطنیة.

حمایة البیانات ومشاركة المؤسسات

ولا یقتصر نجاح المشروع على وضع معاییر التسجیل، بل یتطلب ضمان سریة ‌‌‏المعلومات وحمایة الضحایا والشھود وأسرھم من أي مخاطر إضافیة. ‏

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وفي ھذا الإطار، یؤكد الطویل استعداد نقابة المحامین للمساھمة في مراجعة الإطار ‌‌‏التشریعي للسجل، واقتراح ضوابط الإثبات وحمایة البیانات وآلیات الاعتراض، وتقدیم ‌‌‏الاستشارات والمساعدة القانونیة للضحایا عبر لجنة متخصصة وفروع النقابة في ‌‌‏المحافظات. ‏

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وبینما تتكامل ھذه المقترحات حول ضرورة إنشاء سجل شامل وموثوق، یلفت القرفان ‏إلى ‌‏أن نجاحه لا یُقاس بعدد الأسماء المدرجة فیه، وإنما بقدرته على إعادة الاعتبار ‏للضحایا ‌‏وكشف الحقیقة وحفظ حقوقھم، وتحویل الاعتراف بمعاناتھم إلى إجراءات ‏عملیة ‌‏للإنصاف وجبر الضرر.