اليونان تخصص 600 ألف يورو لدعم الرعاية الصحية في مستشفيات القدس‏

القدس المحتلة-سانا

أعلنت اليونان تخصيص 600 ألف يورو لدعم ‏مستشفيات مدينة القدس المحتلة، بهدف المساهمة في ‏توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية وضمان ‏استمراريتها في خدمة المرضى الفلسطينيين.‏

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن اتفاقية ‏التمويل، تم توقيعها اليوم الإثنين، خلال مراسم جمعت ‏وزير المالية، والتخطيط الفلسطيني اسطيفان سلامة ‏والقنصل العام لليونان في القدس ديميتريوس ‏أنجيلوسوبولوس.‏

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وأكدت اليونان، من خلال هذا التمويل، التزامها ‏بمساندة العمل الذي تقوم به مستشفيات القدس، ‏والمساهمة في ضمان استمرارية الخدمات الطبية ‏المقدمة للفلسطينيين.‏

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ويُقدّم التمويل عبر برنامج “بيغاس”، الذي أنشأته ‏المفوضية الأوروبية، ويتولى مكتب الاتحاد الأوروبي ‏في القدس تنفيذه، في إطار دعم الخدمات الأساسية التي ‏تقدمها مستشفيات القدس.‏

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وتؤدي هذه المستشفيات دوراً حيوياً في توفير خدمات ‏الرعاية الطبية الأساسية والتخصصية لآلاف المرضى، ‏فيما تسهم المساهمة اليونانية في دعم قدرتها على ‏مواصلة تقديم خدماتها الصحية.‏

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وتضم شبكة مستشفيات القدس، 6 مستشفيات تقدم ‏خدمات طبية تخصصية للمرضى الفلسطينيين، وتشكل ‏جزءاً أساسياً من منظومة الرعاية الصحية الفلسطينية.‏

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ووفقاً لمكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، تجاوز ‏إجمالي مساهمات الاتحاد ودوله الأعضاء وشركائه ‏لدعم الإحالات الطبية إلى هذه المستشفيات 225 مليون ‏يورو منذ عام 2013، عبر آلية “بيغاس”.‏