اليونان تخصص 600 ألف يورو لدعم الرعاية الصحية في مستشفيات القدس‏

القدس المحتلة-سانا
أعلنت اليونان تخصيص 600 ألف يورو لدعم مستشفيات مدينة القدس المحتلة، بهدف المساهمة في توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية وضمان استمراريتها في خدمة المرضى الفلسطينيين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن اتفاقية التمويل، تم توقيعها اليوم الإثنين، خلال مراسم جمعت وزير المالية، والتخطيط الفلسطيني اسطيفان سلامة والقنصل العام لليونان في القدس ديميتريوس أنجيلوسوبولوس.
وأكدت اليونان، من خلال هذا التمويل، التزامها بمساندة العمل الذي تقوم به مستشفيات القدس، والمساهمة في ضمان استمرارية الخدمات الطبية المقدمة للفلسطينيين.
ويُقدّم التمويل عبر برنامج “بيغاس”، الذي أنشأته المفوضية الأوروبية، ويتولى مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس تنفيذه، في إطار دعم الخدمات الأساسية التي تقدمها مستشفيات القدس.
وتؤدي هذه المستشفيات دوراً حيوياً في توفير خدمات الرعاية الطبية الأساسية والتخصصية لآلاف المرضى، فيما تسهم المساهمة اليونانية في دعم قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها الصحية.
وتضم شبكة مستشفيات القدس، 6 مستشفيات تقدم خدمات طبية تخصصية للمرضى الفلسطينيين، وتشكل جزءاً أساسياً من منظومة الرعاية الصحية الفلسطينية.
ووفقاً لمكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، تجاوز إجمالي مساهمات الاتحاد ودوله الأعضاء وشركائه لدعم الإحالات الطبية إلى هذه المستشفيات 225 مليون يورو منذ عام 2013، عبر آلية “بيغاس”.