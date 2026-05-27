بيروت-سانا
أعلن الجيش اللبناني اليوم الأربعاء مقتل جندي لبناني جراء غارة إسرائيلية على البقاع الغربي.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن قيادة الجيش قوله في بيان: “تمكنت وحدة من الجيش من سحب جندي بعد مقتله جراء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محيط مركزه، قرب سد بحيرة القرعون – البقاع الغربي، وسط تحليق مكثّف للطائرات المسيّرة المعادية”.
إلى ذلك شن طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت جرود بلدة فلاوي غرب بعلبك، وجرود الهرمل، إضافة إلى بلدات تفاحتا ومليخ واللويزة في جزين، كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارة عنيفة على منطقة الوادي في أركي – صيدا، وغارتين على المنطقة الجردية الواقعة بين بلدتي الخريبة وبريتال في قضاء بعلبك، إلى جانب غارات على كفرحونة وعرمتى.
ووجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات عاجلة إلى سكان بلدات كفرحونة وعرمتى ومليخ وجرجوع وحومين الفوقا، مطالباً بإخلائها.
من جهتها، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من إجلاء وإنقاذ 29 مدنياً كانوا محاصرين داخل مبانٍ متضررة في بلدتي الدوير والنبطية.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس الثلاثاء، مقتل 31 شخصاً وإصابة 40 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، جراء سلسلة غارات شنّتها إسرائيل على عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان.