بيروت-سانا ‏

أعلن الجيش اللبناني اليوم الأربعاء مقتل جندي لبناني جراء غارة إسرائيلية على البقاع ‏الغربي.‏

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن قيادة الجيش قوله في بيان: “تمكنت وحدة من ‏الجيش من سحب جندي بعد مقتله جراء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محيط مركزه، ‏قرب سد بحيرة القرعون – البقاع الغربي، وسط تحليق مكثّف للطائرات المسيّرة المعادية”.‏

إلى ذلك شن طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت جرود بلدة فلاوي غرب بعلبك، ‏وجرود الهرمل، إضافة إلى بلدات تفاحتا ومليخ واللويزة في جزين، كما نفذ الطيران ‏الإسرائيلي غارة عنيفة على منطقة الوادي في أركي – صيدا، وغارتين على المنطقة الجردية ‏الواقعة بين بلدتي الخريبة وبريتال في قضاء بعلبك، إلى جانب غارات على كفرحونة وعرمتى.‏

ووجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات عاجلة إلى سكان بلدات كفرحونة وعرمتى ومليخ ‏وجرجوع وحومين الفوقا، مطالباً بإخلائها.‏

من جهتها، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من ‏إجلاء وإنقاذ 29 مدنياً كانوا محاصرين داخل مبانٍ متضررة في بلدتي الدوير والنبطية.‏

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس الثلاثاء، مقتل 31 شخصاً وإصابة 40 آخرين، ‏بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، جراء سلسلة غارات شنّتها إسرائيل على عدد من ‏البلدات والقرى في جنوب لبنان.‏