تحذيرات من فقدان 300 ألف وظيفة في قطاعي المعادن والسيارات بألمانيا ‏

برلين-سانا‏

حذر اتحاد أصحاب العمل في صناعة المعادن والصناعات الكهربائية في ألمانيا اليوم ‏الأربعاء، من احتمال فقدان نحو 300 ألف وظيفة إضافية في القطاع خلال العامين ‏أو الأعوام الثلاثة المقبلة، في ظل استمرار تراجع الإنتاج وتزايد الضغوط الاقتصادية ‏والتنافسية على الشركات الألمانية.‏

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن رئيس الاتحاد أوليفر زاندر قوله: إن قطاع المعادن ‏والصناعات الكهربائية فقد بالفعل نحو 350 ألف وظيفة خلال السنوات السبع ‏الماضية، ما تسبب بخسائر سنوية في القيمة المضافة تقدر بنحو 42 مليار يورو.‏

وأضاف زاندر أن عدم الاستغلال الكامل للطاقات الإنتاجية يهدد بمزيد من فقدان ‏الوظائف، مشيراً إلى أن الخسائر الاقتصادية الإضافية قد تصل إلى نحو 35 مليار ‏يورو سنوياً.‏

وبحسب تقديرات الاتحاد، يعمل حالياً نحو 3.7 ملايين شخص في شركات قطاع ‏المعادن والصناعات الكهربائية في ألمانيا، بينما قد ينخفض العدد إلى 3.4 ملايين ‏شخص، وهو أدنى مستوى منذ إعادة توحيد ألمانيا عام 1990.‏

منافسة صينية وتكاليف مرتفعة

وتواجه الشركات الألمانية تحديات متعددة، أبرزها المنافسة السعرية المتزايدة من ‏الصين، وارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة، إضافة إلى الأعباء البيروقراطية والرسوم ‏الجمركية الأمريكية.‏

في المقابل، يعزو اتحاد عمال المعادن جانباً من الأزمة إلى إخفاقات إدارية، ولا سيما ‏في الشركات العاملة بقطاع صناعة السيارات.‏

خلافات بشأن الأجور

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع استعداد قطاع المعادن والصناعات الكهربائية لجولة ‏جديدة من مفاوضات الأجور، إذ يطالب الاتحاد بزيادة الأجور بنسبة 5%، في حين ‏اقترح أصحاب العمل زيادة بنسبة 1.8% حتى نهاية عام 2028.‏

ووصف مسؤولو الاتحاد عرض أصحاب العمل بأنه غير كافٍ، ولوّحوا بتنظيم ‏إضرابات تحذيرية للضغط من أجل تحسين العرض.‏

من جانبه، اعتبر زاندر أن مطالب زيادة الأجور غير مسؤولة في ظل الأوضاع ‏الصعبة التي تواجه الشركات، محذراً من أن العديد منها يكافح من أجل البقاء، ولا ‏تلوح في الأفق مؤشرات واضحة على تحسن الأوضاع، ما قد يعرض مزيداً من ‏الوظائف للخطر.‏

وتعد ألمانيا واحدة من أبرز القوى الصناعية في العالم، ويشكل قطاعا السيارات ‏والمعادن والصناعات الهندسية والكهربائية ركيزتين أساسيتين لاقتصادها، ويوفران ملايين ‏فرص العمل.‏