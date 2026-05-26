المفوضية الأوروبية تمنح 400 مليون يورو لـ 65 مشروعاً بهدف خفض انبعاثات الكربون

بروكسل-سانا



أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء اختيار 65 مشروعاً صناعياً في 10 دول من المنطقة الاقتصادية الأوروبية، للحصول على منح مالية إجمالية تبلغ نحو 400 مليون يورو، بهدف تسريع نشر تقنيات التدفئة النظيفة والمبتكرة والحد من انبعاثات الكربون.



وذكرت المفوضية الأوروبية على موقعها الرسمي أن هذه المشاريع تم اختيارها في إطار أول مزاد علني على مستوى الاتحاد الأوروبي لـ “صندوق الابتكار للتدفئة”، مشيرة إلى أن التمويل مستمد من عائدات نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات (ETS)، ويستهدف قطاعات صناعية حيوية كصناعة اللب والورق، والزجاج، والسيراميك، والحديد والصلب، إضافة إلى الأغذية والأدوية والمنسوجات.



وبحسب بيان المفوضية، من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع، التي تتوزع في النمسا وبلجيكا والتشيك والدنمارك وفرنسا وألمانيا والمجر والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا، في تجنب انبعاث أكثر من 6.6 ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون على مدى عشر سنوات، من خلال استبدال أنظمة الإنتاج الحراري التقليدية التي تعمل بالغاز الطبيعي، والتحول نحو حلول التدفئة الكهربائية والمضخات الحرارية والطاقة الشمسية الحرارية.



وأوضحت المفوضية أن الوكالة التنفيذية الأوروبية للمناخ والبنية التحتية والبيئة (CINEA) ستبدأ بالإعداد الرسمي لاتفاقيات المنح مع المشاريع المختارة، على أن يتم توقيعها في النصف الثاني من العام الجاري، مع إلزام الشركات ببدء التشغيل الفعلي في غضون أربع سنوات لتأمين التحول النظيف وتعزيز استقلال الطاقة الأوروبية.



يشار إلى أن المزاد التجريبي يأتي في إطار التمهيد لإنشاء بنك “إزالة الكربون الصناعي المستقبلي”، وفي سياق جهود الاتحاد الأوروبي الرامية لرفع وتيرة خفض الانبعاثات في قطاعات إنتاج حرارة العمليات الصناعية التي لا تزال تواجه بطئاً في التحول الصديق للبيئة.



وتبلغ الميزانية الإجمالية التقديرية لـ “صندوق الابتكار” نحو 40 مليار يورو تغطي الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2030، حيث جرى الإعلان بالتزامن مع هذا المزاد عن التحضير لجولة ثانية من مزادات التمويل لعام 2026 بميزانية مخصصة تصل إلى مليار يورو، لمواصلة تقديم الحوافز المالية ودعم انتقال أوروبا نحو الحياد المناخي التام.