احتجاجات في نيودلهي تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات بسبب مراجعة ‏القوائم ‏

نيودلهي-سانا‏

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الأحد، مطالبين باستقالة ‏رئيس ‏مفوضية الانتخابات جيانيش كومار، احتجاجاً على مراجعة قوائم الناخبين، ‏وذلك في ‏أحدث احتجاج ضمن سلسلة تظاهرات متواصلة منذ شهر.‏

وذكرت وكالة رويترز، أن زعيم حزب المؤتمر المعارض راهول غاندي قاد ‏الاحتجاجات، التي يتهم المشاركون فيها المفوضية بشطب ملايين الأسماء من قوائم ‏الناخبين بصورة غير عادلة، بما يخدم مصالح حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.‏

وأشارت الوكالة إلى أن التعديلات أدت إلى شطب أكثر من 130 مليون اسم من قوائم ‏الناخبين، بينما اتهمت أحزاب المعارضة السلطات بالانحياز لأحزاب معينة.‏

وفي المقابل، نفت مفوضية الانتخابات انحيازها لأي حزب، مؤكدة أن بإمكان الناخبين ‏الذين شُطبت أسماؤهم بالخطأ إعادة تسجيل أنفسهم، فيما وصف حزب بهاراتيا جاناتا ‏الاحتجاجات بأنها محاولة لتقويض الثقة بالعملية الانتخابية.‏

وتنظم أحزاب المعارضة ومنظمات طلابية احتجاجات متواصلة منذ أواخر أيلول ‏الماضي، للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات على خلفية مراجعة قوائم ‏الناخبين.‏

وكانت السلطات الهندية فرضت في العاشر من الشهر الماضي إجراءات أمنية واسعة ‏في العاصمة نيودلهي، شملت تعزيز انتشار قوات الأمن، وتقييد حركة التنقل ‏والاتصالات في بعض المناطق، وذلك قبيل احتجاجات دعت إليها حركة شبابية ‏للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات.