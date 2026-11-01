احتجاجات في نيودلهي تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات بسبب مراجعة ‏القوائم ‏

نيودلهي-سانا
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الأحد، مطالبين باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات جيانيش كومار، احتجاجاً على مراجعة قوائم الناخبين، وذلك في أحدث احتجاج ضمن سلسلة تظاهرات متواصلة منذ شهر.
وذكرت وكالة رويترز، أن زعيم حزب المؤتمر المعارض راهول غاندي قاد الاحتجاجات، التي يتهم المشاركون فيها المفوضية بشطب ملايين الأسماء من قوائم الناخبين بصورة غير عادلة، بما يخدم مصالح حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.
وأشارت الوكالة إلى أن التعديلات أدت إلى شطب أكثر من 130 مليون اسم من قوائم الناخبين، بينما اتهمت أحزاب المعارضة السلطات بالانحياز لأحزاب معينة.
وفي المقابل، نفت مفوضية الانتخابات انحيازها لأي حزب، مؤكدة أن بإمكان الناخبين الذين شُطبت أسماؤهم بالخطأ إعادة تسجيل أنفسهم، فيما وصف حزب بهاراتيا جاناتا الاحتجاجات بأنها محاولة لتقويض الثقة بالعملية الانتخابية.
وتنظم أحزاب المعارضة ومنظمات طلابية احتجاجات متواصلة منذ أواخر أيلول الماضي، للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات على خلفية مراجعة قوائم الناخبين.
وكانت السلطات الهندية فرضت في العاشر من الشهر الماضي إجراءات أمنية واسعة في العاصمة نيودلهي، شملت تعزيز انتشار قوات الأمن، وتقييد حركة التنقل والاتصالات في بعض المناطق، وذلك قبيل احتجاجات دعت إليها حركة شبابية للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات.