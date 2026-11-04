انطلاق القافلة السابعة لعودة 847 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها

الحسكة-سانا
انطلقت اليوم الأربعاء، القافلة السابعة ضمن برنامج العودة الطوعية للعائلات المهجّرة من رأس العين وريفها، والمقيمة في مدينة الحسكة، وتضم 847 عائلة، إلى مناطقها الأصلية.
وأوضح نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي، في تصريح لـ سانا، أن 372 عائلة غادرت اليوم، معظمها من المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة الحسكة، على أن تُستكمل غداً الخميس عودة 475 عائلة، معظمها من المقيمين في مخيمات النزوح بالمحافظة.
وأضاف الهلالي أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان عودة آمنة للعائلات إلى قراها ومنازلها، من خلال التنسيق بين الجهات المنظمة للقوافل وتأمين وصول العائدين إلى مناطقهم.
وأشار إلى استمرار الجهود الحكومية لتسريع عودة العائلات المهجّرة، بالتوازي مع التنسيق مع المنظمات الدولية والإغاثية لتوفير المساعدات اللازمة وتلبية احتياجات الأسر، بما يساعدها على الاستقرار في قراها وبلداتها.
وتأتي هذه القافلة استكمالاً لبرنامج العودة الطوعية الذي انطلق في آب الماضي، ويستهدف إعادة نحو 12500 عائلة مهجرة من رأس العين وريفها إلى مناطقها الأصلية.
وضمت الدفعة الأولى 413 عائلة، والثانية 700 عائلة، والثالثة 520 عائلة، والرابعة 518 عائلة، والخامسة 385 عائلة، فيما بلغ عدد العائلات في الدفعة السادسة 645 عائلة.