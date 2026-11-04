انطلاق القافلة السابعة لعودة 847 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها

الحسكة-سانا

انطلقت اليوم الأربعاء، القافلة السابعة ضمن برنامج العودة الطوعية للعائلات المهجّرة ‏من رأس العين وريفها، والمقيمة في مدينة الحسكة، وتضم 847 عائلة، إلى مناطقها ‏الأصلية.‏

وأوضح نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي، في تصريح لـ سانا، أن 372 عائلة ‏غادرت اليوم، معظمها من المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة الحسكة، على أن ‏تُستكمل غداً الخميس عودة 475 عائلة، معظمها من المقيمين في مخيمات النزوح ‏بالمحافظة.‏

وأضاف الهلالي أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان عودة آمنة ‏للعائلات إلى قراها ومنازلها، من خلال التنسيق بين الجهات المنظمة للقوافل وتأمين ‏وصول العائدين إلى مناطقهم.‏

وأشار إلى استمرار الجهود الحكومية لتسريع عودة العائلات المهجّرة، بالتوازي مع ‏التنسيق مع المنظمات الدولية والإغاثية لتوفير المساعدات اللازمة وتلبية احتياجات ‏الأسر، بما يساعدها على الاستقرار في قراها وبلداتها.‏

وتأتي هذه القافلة استكمالاً لبرنامج العودة الطوعية الذي انطلق في آب الماضي، ‏ويستهدف إعادة نحو 12500 عائلة مهجرة من رأس العين وريفها إلى مناطقها ‏الأصلية.‏

وضمت الدفعة الأولى 413 عائلة، والثانية 700 عائلة، والثالثة 520 عائلة، والرابعة ‌‏518 عائلة، والخامسة 385 عائلة، فيما بلغ عدد العائلات في الدفعة السادسة 645 ‏عائلة.‏