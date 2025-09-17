حملة دولية تدعو لمقاطعة إسرائيل كروياً احتجاجاً على جرائمها في غزة

نيويورك-سانا

أطلق تحالف من الهيئات والمجموعات الداعمة لحقوق الإنسان حملة دولية تحت شعار (Game Over Israel) لمقاطعة إسرائيل في كرة القدم احتجاجاً على جرائمها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورفعت لوحة إعلانية تحمل هذا الشعار في ميدان تايمز سكوير في نيويورك أمس في وقت تستعد فيه المدينة لاستضافة ثمان من مباريات كأس العالم 2026، التي تشارك الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في تنظيمها، ومن المتوقع أن تقام المباراة النهائية لهذه البطولة العالمية في الولايات المتحدة.

ودعت الحملة اتحادات كرة القدم في بلجيكا وإنكلترا وفرنسا واليونان وإيرلندا وإيطاليا والنرويج وأسكتلندا وإسبانيا إلى اتخاذ موقف بإيقاف مشاركة منتخب إسرائيل في المسابقات الدولية والمحلية، وذلك احتجاجاً على عدوانها المستمر على قطاع غزة.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية وتهجير وتجويع بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول 2023، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 65 ألف فلسطيني، وإصابة 165 ألف آخرين.