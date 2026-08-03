هيغسيث يلوّح بضربات أمريكية غير مسبوقة ضد إيران ويؤكد رفع جاهزية القوات

واشنطن-سانا‏

حذّر وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث من إمكانية تنفيذ ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، مؤكداً أن القوات ‏الأمريكية تواصل رفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع التطورات الميدانية.‏

وقال هيغسيث في منشور على منصة “إكس” أمس الأحد: إن الولايات المتحدة كانت ولا تزال على أهبة الاستعداد لتنفيذ ‏ضربات ضد إيران “بمستويات لم تشهدها المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية”.‏

ويأتي تصريح هيغسيث بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف المحادثات مع إيران اليوم الإثنين، وذلك عقب ‏كشفه أمس عن إلغاء هجوم عسكري واسع كان مقرراً خلال الأسبوع الجاري، موضحاً أن القرار مرتبط بإمكانية التوصل ‏سريعاً إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز وينهي التهديد النووي الإيراني.‏