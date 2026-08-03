هيغسيث يلوّح بضربات أمريكية غير مسبوقة ضد إيران ويؤكد رفع جاهزية القوات

واشنطن-سانا
حذّر وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث من إمكانية تنفيذ ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، مؤكداً أن القوات الأمريكية تواصل رفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع التطورات الميدانية.
وقال هيغسيث في منشور على منصة “إكس” أمس الأحد: إن الولايات المتحدة كانت ولا تزال على أهبة الاستعداد لتنفيذ ضربات ضد إيران “بمستويات لم تشهدها المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية”.
ويأتي تصريح هيغسيث بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف المحادثات مع إيران اليوم الإثنين، وذلك عقب كشفه أمس عن إلغاء هجوم عسكري واسع كان مقرراً خلال الأسبوع الجاري، موضحاً أن القرار مرتبط بإمكانية التوصل سريعاً إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز وينهي التهديد النووي الإيراني.