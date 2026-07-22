ترامب: واشنطن لم تنته بعد من مهاجمة إيران

واشنطن-سانا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّ الولايات المتحدة لم تنته بعد من مهاجمة إيران.
ونقلت وكالة “فراس برس” عن ترامب قوله أمس الثلاثاء: “إذا غادرنا الآن، فستحتاج إيران إلى ما بين 15 و 20 عاماً لإعادة البناء، لكننا لم ننه عملنا على الإطلاق… لن نغادر الآن”.
وجاءت تصريحات ترامب بعد تجدد الهجمات الأمريكية على إيران في السابع من الشهر الجاري بعد استهداف طهران سفناً في مضيق هرمز .
وفي هذا السياق اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أمس أن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكّل سابقة خطيرة مع تبعات قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط.
وقال: “إذا أرسينا سابقة في الشرق الأوسط تجيز لدولة ما التحكم في ممر مائي دولي، وفرض رسوم مرور، وتفجير سفنكم إن لم تدفعوا، فنحن نرسي سابقة خطيرة للغاية ستتكرر في مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك هذه المنطقة”.
وتابع: “الأمر في جوهره بسيط للغاية.. إيران تطالب بالحق الذي لا تملكه بموجب أي آلية قانونية قائمة، في التحكم بعبور حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، هناك مبدأ أساسي يتعلق بحرية الملاحة يتعرض للتهديد، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك”.
وشكّلت الطاقة ورقة أساسية في الحرب بالشرق الأوسط فقد أغلقت طهران مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط والغاز خلالها، وتتمسّك بإدارته مستقبلاً، مؤكدةً أن وضع الملاحة فيه لن يعود إلى سابق عهده، وترفض واشنطن ودول في الخليج العربي هذا الأمر.