ترامب: واشنطن لم تنته بعد من مهاجمة إيران

واشنطن-سانا‏

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّ الولايات المتحدة لم تنته بعد من مهاجمة إيران‎.‎

ونقلت وكالة “فراس برس” عن ترامب قوله أمس الثلاثاء: “إذا غادرنا الآن، ‏فستحتاج إيران إلى ما بين 15 و 20 عاماً لإعادة البناء، لكننا لم ننه عملنا على ‏الإطلاق… لن نغادر الآن”.‎

وجاءت تصريحات ترامب بعد تجدد الهجمات الأمريكية على إيران في السابع من الشهر ‏الجاري بعد استهداف طهران سفناً في مضيق هرمز‎ .‎

وفي هذا السياق اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع لرابطة دول ‏جنوب شرق آسيا (آسيان) أمس أن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكّل سابقة ‏خطيرة مع تبعات قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط‎.‎

وقال: “إذا أرسينا سابقة في الشرق الأوسط تجيز لدولة ما التحكم في ممر مائي دولي، ‏وفرض رسوم مرور، وتفجير سفنكم إن لم تدفعوا، فنحن نرسي سابقة خطيرة للغاية ‏ستتكرر في مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك هذه المنطقة”.‎

وتابع: “الأمر في جوهره بسيط للغاية.. إيران تطالب بالحق الذي لا تملكه بموجب أي آلية ‏قانونية قائمة، في التحكم بعبور حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، هناك مبدأ أساسي ‏يتعلق بحرية الملاحة يتعرض للتهديد، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك”.‎

وشكّلت الطاقة ورقة أساسية في الحرب بالشرق الأوسط فقد أغلقت طهران مضيق هرمز ‏الحيوي لإمدادات النفط والغاز خلالها، وتتمسّك بإدارته مستقبلاً، مؤكدةً أن وضع الملاحة ‏فيه لن يعود إلى سابق عهده، وترفض واشنطن ودول في الخليج العربي هذا الأمر‎.‎