سوريا ومصر تبحثان تطوير التعاون في قطاع السكك الحديدية ‏

الإسكندرية-سانا
بحث وزير النقل يعرب بدر مع رئيس هيئة السكك الحديدية المصرية محمد عامر عبد العزيز، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير قطاع السكك الحديدية في سوريا، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية في إعادة تأهيل البنية التحتية وتحديث منظومة النقل السككي.
وذكرت وزارة النقل عبر قناتها على التلغرام أن الاجتماع الذي انعقد أمس الأربعاء، على هامش أعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء النقل العرب، تناول التجربة المصرية في تحديث منظومة السكك الحديدية، ولا سيما تأهيل البنية التحتية وتطوير الأسطول وأنظمة الإشارات والتحكم والسلامة، وتعزيز التصنيع المحلي وتأهيل الكوادر الفنية وتدريبها.
وأكد الوزير بدر أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في إعادة تأهيل الخطوط والبنية التحتية، وتحديث التجهيزات والأنظمة الفنية، ورفع كفاءة التشغيل، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة يشكل ركيزة أساسية لدعم جهود تطوير القطاع السككي في سوريا ووضعه على مسار التحديث.
كما بحث الجانبان آفاق التعاون الفني والتشغيلي في تأهيل وتطوير المرافق والتجهيزات، وتحسين مستويات التشغيل والسلامة، بما يعزز دور النقل السككي في نقل الركاب والبضائع، ويدعم حركة التجارة والربط بين المحافظات والمنافذ الحدودية.
وأجرى وزير النقل والوفد المرافق له جولة في محطتي سيدي جابر بالإسكندرية ورمسيس بالقاهرة، للاطلاع على آليات إدارة المحطات والاستثمارات الرديفة المقامة فيها، ولا سيما مواقف السيارات الطابقية والمراكز التجارية (المولات)، ودورها في توفير موارد مالية إضافية تسهم في الحد من العجز الناجم عن تدني إيرادات خدمات نقل الركاب مقارنة مع تكاليف تشغيلها.
حضر الاجتماع معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحّال، ونائب السفير السوري في القاهرة الدكتور محمد أبو سرية، ومدير الاتصال الحكومي حسين الحاج عبد الله، ومن الجانب المصري مدير عام المكتب الفني لهيئة السكك الحديدية محمود الرديني.
وكانت أعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء النقل العرب انطلقت يوم الثلاثاء في مدينة الإسكندرية المصرية، لمناقشة سبل تطوير منظومة النقل العربية وتعزيز التكامل والترابط بين شبكات النقل البري والبحري والسككي والجوي، ودعم حركة التجارة البينية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز التعاون العربي في مجالات النقل وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع بين الدول.