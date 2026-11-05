سوريا ومصر تبحثان تطوير التعاون في قطاع السكك الحديدية ‏

الإسكندرية-سانا‏

بحث وزير النقل يعرب بدر مع رئيس هيئة السكك الحديدية المصرية محمد عامر عبد العزيز، ‏سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير قطاع السكك الحديدية في سوريا، والاستفادة من الخبرات ‏والإمكانات المصرية في إعادة تأهيل البنية التحتية وتحديث منظومة النقل السككي.‏

وذكرت وزارة النقل عبر قناتها على التلغرام أن الاجتماع الذي انعقد أمس الأربعاء، على هامش ‏أعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء النقل العرب، تناول التجربة المصرية في تحديث منظومة ‏السكك الحديدية، ولا سيما تأهيل البنية التحتية وتطوير الأسطول وأنظمة الإشارات والتحكم ‏والسلامة، وتعزيز التصنيع المحلي وتأهيل الكوادر الفنية وتدريبها.‏

وأكد الوزير بدر أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في إعادة تأهيل الخطوط والبنية التحتية، ‏وتحديث التجهيزات والأنظمة الفنية، ورفع كفاءة التشغيل، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات ‏والتجارب الناجحة يشكل ركيزة أساسية لدعم جهود تطوير القطاع السككي في سوريا ووضعه ‏على مسار التحديث.‏

كما بحث الجانبان آفاق التعاون الفني والتشغيلي في تأهيل وتطوير المرافق والتجهيزات، ‏وتحسين مستويات التشغيل والسلامة، بما يعزز دور النقل السككي في نقل الركاب والبضائع، ‏ويدعم حركة التجارة والربط بين المحافظات والمنافذ الحدودية.‏

وأجرى وزير النقل والوفد المرافق له جولة في محطتي سيدي جابر بالإسكندرية ورمسيس ‏بالقاهرة، للاطلاع على آليات إدارة المحطات والاستثمارات الرديفة المقامة فيها، ولا سيما مواقف ‏السيارات الطابقية والمراكز التجارية (المولات)، ودورها في توفير موارد مالية إضافية تسهم في ‏الحد من العجز الناجم عن تدني إيرادات خدمات نقل الركاب مقارنة مع تكاليف تشغيلها.‏

حضر الاجتماع معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحّال، ونائب السفير السوري في ‏القاهرة الدكتور محمد أبو سرية، ومدير الاتصال الحكومي حسين الحاج عبد الله، ومن الجانب ‏المصري مدير عام المكتب الفني لهيئة السكك الحديدية محمود الرديني.‏

وكانت أعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء النقل العرب انطلقت يوم الثلاثاء في مدينة الإسكندرية ‏المصرية، لمناقشة سبل تطوير منظومة النقل العربية وتعزيز التكامل والترابط بين شبكات النقل ‏البري والبحري والسككي والجوي، ودعم حركة التجارة البينية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، ‏بما يسهم في تعزيز التعاون العربي في مجالات النقل وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع بين ‏الدول.‏