وفاة 25 شخصاً جراء حادث مروري بالجزائر

الجزائر-سانا
توفي 25 شخصاً، وأصيب العشرات جراء حادث مروري وقع اليوم الجمعة بمنطقة برحمون الكرمة بولاية بومرداس في الجزائر.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن هيئة الحماية المدنية قولها: إنها تلقت بلاغاً بشأن وقوع حادث انحراف وانقلاب حافلة ركاب، وسقوطها عن منحدر بمنطقة برحمون الكرمة ما تسبب بوفاة 25 شخصاً وإصابة 44 آخرين.
وأضافت الهيئة أنه تم نقل المصابين إلى المشافي وفتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وكان أكثر من 100 شخص أصيبوا وتضرر أكثر من 150 منزلاً جراء حرائق اندلعت شمال شرق الجزائر في 22 من الشهر الجاري.