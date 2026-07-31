وفاة 25 شخصاً جراء حادث مروري بالجزائر

الجزائر-سانا‏

توفي 25 شخصاً، وأصيب العشرات جراء حادث مروري وقع اليوم الجمعة ‏بمنطقة برحمون الكرمة بولاية بومرداس في الجزائر.‏

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن هيئة الحماية المدنية قولها: إنها تلقت ‏بلاغاً بشأن وقوع حادث انحراف وانقلاب حافلة ركاب، وسقوطها عن ‏منحدر بمنطقة برحمون الكرمة ما تسبب بوفاة 25 شخصاً وإصابة 44 آخرين.‏

وأضافت الهيئة أنه تم نقل المصابين إلى المشافي وفتح تحقيق للوقوف على ‏أسباب وملابسات الحادث.‏

وكان أكثر من 100 شخص أصيبوا وتضرر أكثر من 150 منزلاً جراء ‏حرائق اندلعت شمال شرق الجزائر في 22 من الشهر الجاري.‏