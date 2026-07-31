وفاة 25 شخصاً جراء حادث مروري بالجزائر

photo 2026 07 31 17 21 36 وفاة 25 شخصاً جراء حادث مروري بالجزائر

الجزائر-سانا‏

توفي 25 شخصاً، وأصيب العشرات جراء حادث مروري وقع اليوم الجمعة ‏بمنطقة برحمون الكرمة بولاية بومرداس في الجزائر.‏

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن هيئة الحماية المدنية قولها: إنها تلقت ‏بلاغاً بشأن وقوع حادث انحراف وانقلاب حافلة ركاب، وسقوطها عن ‏منحدر بمنطقة برحمون الكرمة ما تسبب بوفاة 25 شخصاً وإصابة 44 آخرين.‏

وأضافت الهيئة أنه تم نقل المصابين إلى المشافي وفتح تحقيق للوقوف على ‏أسباب وملابسات الحادث.‏

وكان أكثر من 100 شخص أصيبوا وتضرر أكثر من 150 منزلاً جراء ‏حرائق اندلعت شمال شرق الجزائر في 22 من الشهر الجاري.‏

رئيس الإمارات وإيلون ماسك يبحثان تعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة
تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار في ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية
كوريا الجنوبية وأمريكا تحرزان تقدماً في شروط نقل قيادة العمليات إلى سيئول
تفاقم معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة جراء العدوان الإسرائيلي والحصار
الاحتلال يعتقل 24 فلسطينياً في الضفة الغربية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك