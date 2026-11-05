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وفاة شخص وإصابة 18 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ ٢4 ساعة الماضية

lXIaDu80 7 2 وفاة شخص وإصابة 18 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ ٢4 ساعة الماضية
فريق من الدفاع المدني يخمد حريقاً-الدفاع المدني السوري

دمشق-سانا‏

توفي شخص وأصيب 18 آخرون جراء حوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري ‏في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، في مناطق مختلفة من سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.‏

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وبين الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الخميس، أن فرقه استجابت لـ 14 حادث سير، ‏أسفرت وفاة شخص وإصابة 18 آخرين تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي ‏لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.‏

‏وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، ‏وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، ‏مثل استخدام الهاتف المحمول.‏
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كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 21 حريقاً، شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب ‏والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، وأخمدتها وبرّدت أماكنها، دون تسجيل أي إصابات، ‏واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.‏
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وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، ‏وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق ‏القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏
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وأصيب يوم أمس الأول 18 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق، استجابت لها فرق الدفاع المدني ‏في ‏وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

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