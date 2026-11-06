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الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

UITBMHGCQZKNBBOE4PDW3GHLEQ الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية
سبائك ذهبية مخزنة في غرفة خزائن في ميونيخ بألمانيا-Reuters

لندن-سانا‏

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم الجمعة، ‏متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، وسط ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف غير ‏الزراعية في الولايات المتحدة.‏

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب في المعاملات الفورية ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة إلى ‌‏4103.55 دولارات للأوقية، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 5.9 بالمئة، فيما استقرت ‏العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول عند 4112.80 دولاراً للأوقية.‏

وفي سوق المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة بنسبة 0.5 بالمئة إلى 52.01 دولاراً للأوقية، بينما ‏استقر البلاتين عند 1517.20 دولاراً، والبلاديوم عند 1031.01 دولاراً، وتتجه المعادن الثلاثة ‏أيضاً إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.‏

ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم، بعد أن أظهرت ‏بيانات الأسبوع الماضي انخفاض طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ 57 ‏عاماً، في مؤشر على متانة سوق العمل، رغم استمرار الضبابية المرتبطة بالصراع في الشرق ‏الأوسط وتأثيراتها في نشاط التوظيف.‏

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