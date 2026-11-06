الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

لندن-سانا
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، وسط ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة رويترز أن الذهب في المعاملات الفورية ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4103.55 دولارات للأوقية، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 5.9 بالمئة، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول عند 4112.80 دولاراً للأوقية.
وفي سوق المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة بنسبة 0.5 بالمئة إلى 52.01 دولاراً للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 1517.20 دولاراً، والبلاديوم عند 1031.01 دولاراً، وتتجه المعادن الثلاثة أيضاً إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.
ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم، بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي انخفاض طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ 57 عاماً، في مؤشر على متانة سوق العمل، رغم استمرار الضبابية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط وتأثيراتها في نشاط التوظيف.