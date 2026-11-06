هيغسيث يتمسك بمنصبه في البنتاغون ويدافع عن حرب إيران رغم دعوات لعزله

واشنطن-سانا‏

تعهد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بمواصلة مهامه في البنتاغون، متحدياً الدعوات ‏الديمقراطية والجمهورية لمساءلته وعزله، ودافع عن الحرب الأمريكية على إيران، واصفاً إياها ‏بأنها “جهد شجاع وتاريخي”، وذلك عقب خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس في ‏انتخابات التجديد النصفي.‏

ونقلت وكالة رويترز عن هيغسيث، قوله في رسالة مصورة نشرها عبر وسائل التواصل ‏الاجتماعي أمس الخميس: “إن الحرب تهدف إلى منع إيران من امتلاك أسلحة نووية”، مؤكداً ‏أن الانتقادات السياسية لن تثنيه عن مواصلة عمله وإعادة بناء الجيش الأمريكي.‏

ووصف هيغسيث مساعي مساءلته بأنها “مهزلة”، مدافعاً عن إدارته للبنتاغون وقراراته المتعلقة ‏بإقالة مسؤولين عسكريين كبار وإنهاء مبادرات التنوع، كما دعا الكونغرس إلى إقرار طلب تمويل ‏دفاعي يتضمن نفقات الحرب على إيران وأولويات عسكرية أخرى.‏

ترامب يجدد دعمه.. وهيغسيث يواجه ضغوطاً ديمقراطية

من جهته، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لهيغسيث، مشيداً بأدائه في إدارة وزارة ‏الحرب والعمليات العسكرية الأمريكية في إيران وفنزويلا، وقال: “إن الوزير يقوم بعمل رائع”، ‏من دون أن يقدم إجابة مباشرة عن احتمال إجراء تغييرات في فريقه الحكومي.‏

في المقابل، صعّد الديمقراطيون ضغوطهم على الوزير، إذ تساءل زعيمهم في مجلس النواب ‏حكيم جيفريز عن أسباب استمراره في منصبه، فيما تعهد أعضاء في الحزب بفتح تحقيقات ‏بشأن إدارته للبنتاغون، ولا سيما قرارات إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعدد من كبار ‏المسؤولين العسكريين.‏

مساعٍ جمهورية لمساءلته وخلافات بشأن الحرب

من ناحيته، أعلن النائب الجمهوري توماس ماسي عزمه إعادة طرح بنود مساءلة هيغسيث بهدف ‏عزله الأسبوع المقبل، مشيراً إلى احتمال عقد جلسات استماع ومحاكمات، فيما حذر السيناتور ‏الجمهوري توم تيليس من أن التوتر بين الوزير وأعضاء الكونغرس يعرقل جهود الإدارة لإقرار ‏حزمة إنفاق دفاعي بقيمة 1.5 تريليون دولار.‏

وتأتي هذه التحركات وسط انقسامات داخل الحزب الجمهوري بشأن الحرب على إيران، إذ قال ‏نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس: “إن الحرب أسهمت في خسارة الحزب السيطرة على ‏الكونغرس”، فيما أفادت مصادر بأن احتمال استبدال هيغسيث لا يزال مطروحاً بالتزامن مع ‏تقييم تداعيات الخسارة الانتخابية.‏

ويواجه هيغسيث، المذيع السابق في قناة فوكس نيوز، انتقادات متزايدة على خلفية إدارته ‏للحرب على إيران وقراراته المتعلقة بالقيادات العسكرية، إضافة إلى ملفات السياسة الأمريكية ‏تجاه أوكرانيا والضربات التي استهدفت قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في المياه ‏الإقليمية لأمريكا اللاتينية.‏