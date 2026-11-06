هيغسيث يتمسك بمنصبه في البنتاغون ويدافع عن حرب إيران رغم دعوات لعزله

واشنطن-سانا
تعهد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بمواصلة مهامه في البنتاغون، متحدياً الدعوات الديمقراطية والجمهورية لمساءلته وعزله، ودافع عن الحرب الأمريكية على إيران، واصفاً إياها بأنها “جهد شجاع وتاريخي”، وذلك عقب خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي.
ونقلت وكالة رويترز عن هيغسيث، قوله في رسالة مصورة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس: “إن الحرب تهدف إلى منع إيران من امتلاك أسلحة نووية”، مؤكداً أن الانتقادات السياسية لن تثنيه عن مواصلة عمله وإعادة بناء الجيش الأمريكي.
ووصف هيغسيث مساعي مساءلته بأنها “مهزلة”، مدافعاً عن إدارته للبنتاغون وقراراته المتعلقة بإقالة مسؤولين عسكريين كبار وإنهاء مبادرات التنوع، كما دعا الكونغرس إلى إقرار طلب تمويل دفاعي يتضمن نفقات الحرب على إيران وأولويات عسكرية أخرى.
ترامب يجدد دعمه.. وهيغسيث يواجه ضغوطاً ديمقراطية
من جهته، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لهيغسيث، مشيداً بأدائه في إدارة وزارة الحرب والعمليات العسكرية الأمريكية في إيران وفنزويلا، وقال: “إن الوزير يقوم بعمل رائع”، من دون أن يقدم إجابة مباشرة عن احتمال إجراء تغييرات في فريقه الحكومي.
في المقابل، صعّد الديمقراطيون ضغوطهم على الوزير، إذ تساءل زعيمهم في مجلس النواب حكيم جيفريز عن أسباب استمراره في منصبه، فيما تعهد أعضاء في الحزب بفتح تحقيقات بشأن إدارته للبنتاغون، ولا سيما قرارات إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعدد من كبار المسؤولين العسكريين.
مساعٍ جمهورية لمساءلته وخلافات بشأن الحرب
من ناحيته، أعلن النائب الجمهوري توماس ماسي عزمه إعادة طرح بنود مساءلة هيغسيث بهدف عزله الأسبوع المقبل، مشيراً إلى احتمال عقد جلسات استماع ومحاكمات، فيما حذر السيناتور الجمهوري توم تيليس من أن التوتر بين الوزير وأعضاء الكونغرس يعرقل جهود الإدارة لإقرار حزمة إنفاق دفاعي بقيمة 1.5 تريليون دولار.
وتأتي هذه التحركات وسط انقسامات داخل الحزب الجمهوري بشأن الحرب على إيران، إذ قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس: “إن الحرب أسهمت في خسارة الحزب السيطرة على الكونغرس”، فيما أفادت مصادر بأن احتمال استبدال هيغسيث لا يزال مطروحاً بالتزامن مع تقييم تداعيات الخسارة الانتخابية.
ويواجه هيغسيث، المذيع السابق في قناة فوكس نيوز، انتقادات متزايدة على خلفية إدارته للحرب على إيران وقراراته المتعلقة بالقيادات العسكرية، إضافة إلى ملفات السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا والضربات التي استهدفت قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في المياه الإقليمية لأمريكا اللاتينية.