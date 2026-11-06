بيرو تحبط تهريب أكثر من 3 آلاف عنكبوت إلى ألمانيا

ليما-سانا‏

أحبطت السلطات البيروفية محاولة تهريب أكثر من 3 آلاف عنكبوت من ‏نوع الرتيلاء، كانت مخبأة داخل حقائب سفر في مطار العاصمة ليما، قبل ‏نقلها إلى ألمانيا.‏

وقال الهيئة الوطنية للغابات والحياة البرية في بيرو عبر منصة “‏x‏” اليوم ‏الجمعة: إن العناكب كانت مخبأة داخل جوارب متسخة في ثلاث حقائب ‏يحملها مواطنان ألمانيان وآخر بولندي، مشيرة إلى أن موظفي الجمارك ‏اكتشفوا الشحنة خلال عملية تفتيش روتينية، بعد ملاحظة حركة غير طبيعية ‏داخل الحقائب.‏

وأوضحت كورا سواريز، فنية مراقبة الحياة البرية في الهيئة، أن العناكب ‏المضبوطة شملت أحجاماً ومراحل نمو مختلفة، بدءاً من البيوض وصغار ‏العناكب حديثة الفقس وصولاً إلى العناكب البالغة، وكانت قد جُمعت من ‏مناطق مختلفة في البلاد.‏

وبينت سواريز أن سعر العنكبوت الواحد من هذا النوع قد يصل إلى نحو ‌‏500 يورو في الأسواق الأوروبية، ما يرفع القيمة التقديرية للشحنة ‏المضبوطة إلى نحو 1.5 مليون يورو.‏

وأشارت الهيئة إلى أن المشتبه فيهم الثلاثة أوقفوا من قبل الشرطة ‏المتخصصة في الجرائم البيئية، وسيواجهون إجراءات قضائية بتهمة الاتجار ‏غير المشروع بالحياة البرية.‏

يشار إلى أن الاتجار غير المشروع بالحياة البرية يدر نحو 20 مليار دولار ‏سنوياً على مستوى العالم، ويشكل أحد العوامل الرئيسية المهددة للتنوع ‏البيولوجي، وفقاً للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).‏