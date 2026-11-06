بيرو تحبط تهريب أكثر من 3 آلاف عنكبوت إلى ألمانيا

ليما-سانا
أحبطت السلطات البيروفية محاولة تهريب أكثر من 3 آلاف عنكبوت من نوع الرتيلاء، كانت مخبأة داخل حقائب سفر في مطار العاصمة ليما، قبل نقلها إلى ألمانيا.
وقال الهيئة الوطنية للغابات والحياة البرية في بيرو عبر منصة “x” اليوم الجمعة: إن العناكب كانت مخبأة داخل جوارب متسخة في ثلاث حقائب يحملها مواطنان ألمانيان وآخر بولندي، مشيرة إلى أن موظفي الجمارك اكتشفوا الشحنة خلال عملية تفتيش روتينية، بعد ملاحظة حركة غير طبيعية داخل الحقائب.
وأوضحت كورا سواريز، فنية مراقبة الحياة البرية في الهيئة، أن العناكب المضبوطة شملت أحجاماً ومراحل نمو مختلفة، بدءاً من البيوض وصغار العناكب حديثة الفقس وصولاً إلى العناكب البالغة، وكانت قد جُمعت من مناطق مختلفة في البلاد.
وبينت سواريز أن سعر العنكبوت الواحد من هذا النوع قد يصل إلى نحو 500 يورو في الأسواق الأوروبية، ما يرفع القيمة التقديرية للشحنة المضبوطة إلى نحو 1.5 مليون يورو.
وأشارت الهيئة إلى أن المشتبه فيهم الثلاثة أوقفوا من قبل الشرطة المتخصصة في الجرائم البيئية، وسيواجهون إجراءات قضائية بتهمة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.
يشار إلى أن الاتجار غير المشروع بالحياة البرية يدر نحو 20 مليار دولار سنوياً على مستوى العالم، ويشكل أحد العوامل الرئيسية المهددة للتنوع البيولوجي، وفقاً للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).