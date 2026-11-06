الجمعة 6 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: بيرو تحبط تهريب أكثر من 3 آلاف عنكبوت إلى ألمانيا
بحث
بحث
sana-logo-mobile

بيرو تحبط تهريب أكثر من 3 آلاف عنكبوت إلى ألمانيا

بيرو تحبط تهريب أكثر من 3 آلاف عنكبوت إلى ألمانيا بيرو تحبط تهريب أكثر من 3 آلاف عنكبوت إلى ألمانيا
نشرت الهيئة الوطنية للغابات والحياة البرية في بيرو (SERFOR) صوراً لعناكب "الرتيلاء" التي ضُبطت في مطار خورخي تشافيز الدولي في ليما قبل أن يتم تهريبها إلى ألمانيا -AFP

ليما-سانا‏

أحبطت السلطات البيروفية محاولة تهريب أكثر من 3 آلاف عنكبوت من ‏نوع الرتيلاء، كانت مخبأة داخل حقائب سفر في مطار العاصمة ليما، قبل ‏نقلها إلى ألمانيا.‏

وقال الهيئة الوطنية للغابات والحياة البرية في بيرو عبر منصة “‏x‏” اليوم ‏الجمعة: إن العناكب كانت مخبأة داخل جوارب متسخة في ثلاث حقائب ‏يحملها مواطنان ألمانيان وآخر بولندي، مشيرة إلى أن موظفي الجمارك ‏اكتشفوا الشحنة خلال عملية تفتيش روتينية، بعد ملاحظة حركة غير طبيعية ‏داخل الحقائب.‏

وأوضحت كورا سواريز، فنية مراقبة الحياة البرية في الهيئة، أن العناكب ‏المضبوطة شملت أحجاماً ومراحل نمو مختلفة، بدءاً من البيوض وصغار ‏العناكب حديثة الفقس وصولاً إلى العناكب البالغة، وكانت قد جُمعت من ‏مناطق مختلفة في البلاد.‏

وبينت سواريز أن سعر العنكبوت الواحد من هذا النوع قد يصل إلى نحو ‌‏500 يورو في الأسواق الأوروبية، ما يرفع القيمة التقديرية للشحنة ‏المضبوطة إلى نحو 1.5 مليون يورو.‏

وأشارت الهيئة إلى أن المشتبه فيهم الثلاثة أوقفوا من قبل الشرطة ‏المتخصصة في الجرائم البيئية، وسيواجهون إجراءات قضائية بتهمة الاتجار ‏غير المشروع بالحياة البرية.‏

يشار إلى أن الاتجار غير المشروع بالحياة البرية يدر نحو 20 مليار دولار ‏سنوياً على مستوى العالم، ويشكل أحد العوامل الرئيسية المهددة للتنوع ‏البيولوجي، وفقاً للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).‏

تركيا تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على مطاري أبها والملك خالد بالسعودية
مباحثات باكستانية سعودية كويتية لتعزيز التعاون والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية
الأردن يعلن تصدي دفاعاته الجوية لهجمات بصواريخ ومسيّرة إيرانية
ترامب يندد بتأييد مجلس النواب قراراً لوقف الحرب ضد إيران
إنقاذ أحد طياري مقاتلة أمريكية سقطت في الأراضي الإيرانية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار