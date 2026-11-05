دوريات أمن الطرق في البادية السورية تساند المسافرين وتعزز السلامة المرورية

حمص-سانا‏

تشكّل دوريات أمن الطرق المنتشرة في البادية السورية سنداً للمسافرين، من خلال تقديم ‏المساعدة عند تعطل المركبات أو تعرضهم لظروف طارئة، إلى جانب مهامها في تنظيم ‏حركة السير وضبط المخالفات وتوعية السائقين.‏

وتواصل دوريات قسم أمن طرق تدمر، التابعة لقيادة أمن البادية السورية على مدار ‏الساعة، عملها عبر الحواجز الثابتة والدوريات المتحركة على الطرق الرئيسة والفرعية، ‏للاستجابة لنداءات الاستغاثة وتعزيز السلامة المرورية، وتسهيل تنقل المسافرين.‏

ضبط المخالفات ومساعدة المسافرين

وأوضح مسؤول قسم أمن طرق تدمر محمد غازي السبع لمراسل سانا، أن الدوريات ‏تواصل عملها على مدار الساعة لضبط المخالفات والسرعات الزائدة، وتوعية السائقين ‏ومساعدة المسافرين في الحالات الطارئة، مشيراً إلى أن انتشارها أسهم في خفض ‏الحوادث المرورية.‏

وأشار المواطن محمد الرملة أحد المسافرين لـ سانا، إلى أن انتشار الدوريات واستمرار ‏حضورها، حتى ساعات الليل، يوفر للمسافرين شعوراً بالأمان والاطمئنان، فيما أكد حميد ‏محمود القادم من القامشلي باتجاه دمشق، أن عناصر الدوريات يبادرون إلى مساعدة ‏المركبات المتعطلة ومتابعة احتياجات أصحابها.‏

من جهته لفت السائق ياسر الدرويش، إلى أن تحديد السرعات وانتشار الدوريات انعكسا ‏إيجاباً على حركة المرور، وساهما في الحد من الحوادث مقارنة بالفترات السابقة، مشيراً ‏إلى أن عناصر أمن الطرق أدوا دوراً مهماً في تنظيم حركة السير خلال السيول التي ‏شهدتها المنطقة، ‏

وتبرز أهمية هذه الدوريات على طرق البادية السورية، التي تربط مناطق ومحافظات ‏عدة وتشهد حركة نشطة للمسافرين والشاحنات، في ظل ما قد يواجهه العابرون من ‏أعطال ميكانيكية أو ظروف جوية طارئة تستدعي التدخل والمساعدة.‏

وتسببت السيول التي شهدتها مناطق البادية خلال الأيام الماضية، بأضرار في عدد من ‏الطرق والجسور ضمن منطقة تدمر، نتيجة ارتفاع منسوب المياه وانجراف أجزاء من ‏جوانب الطرق، ما أثر على حركة المرور واستدعى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان ‏سلامة العابرين، ولا سيما على طريق دير الزور – تدمر.‏