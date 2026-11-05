دوريات أمن الطرق في البادية السورية تساند المسافرين وتعزز السلامة المرورية

حمص-سانا
تشكّل دوريات أمن الطرق المنتشرة في البادية السورية سنداً للمسافرين، من خلال تقديم المساعدة عند تعطل المركبات أو تعرضهم لظروف طارئة، إلى جانب مهامها في تنظيم حركة السير وضبط المخالفات وتوعية السائقين.
وتواصل دوريات قسم أمن طرق تدمر، التابعة لقيادة أمن البادية السورية على مدار الساعة، عملها عبر الحواجز الثابتة والدوريات المتحركة على الطرق الرئيسة والفرعية، للاستجابة لنداءات الاستغاثة وتعزيز السلامة المرورية، وتسهيل تنقل المسافرين.
ضبط المخالفات ومساعدة المسافرين
وأوضح مسؤول قسم أمن طرق تدمر محمد غازي السبع لمراسل سانا، أن الدوريات تواصل عملها على مدار الساعة لضبط المخالفات والسرعات الزائدة، وتوعية السائقين ومساعدة المسافرين في الحالات الطارئة، مشيراً إلى أن انتشارها أسهم في خفض الحوادث المرورية.
وأشار المواطن محمد الرملة أحد المسافرين لـ سانا، إلى أن انتشار الدوريات واستمرار حضورها، حتى ساعات الليل، يوفر للمسافرين شعوراً بالأمان والاطمئنان، فيما أكد حميد محمود القادم من القامشلي باتجاه دمشق، أن عناصر الدوريات يبادرون إلى مساعدة المركبات المتعطلة ومتابعة احتياجات أصحابها.
من جهته لفت السائق ياسر الدرويش، إلى أن تحديد السرعات وانتشار الدوريات انعكسا إيجاباً على حركة المرور، وساهما في الحد من الحوادث مقارنة بالفترات السابقة، مشيراً إلى أن عناصر أمن الطرق أدوا دوراً مهماً في تنظيم حركة السير خلال السيول التي شهدتها المنطقة،
وتبرز أهمية هذه الدوريات على طرق البادية السورية، التي تربط مناطق ومحافظات عدة وتشهد حركة نشطة للمسافرين والشاحنات، في ظل ما قد يواجهه العابرون من أعطال ميكانيكية أو ظروف جوية طارئة تستدعي التدخل والمساعدة.
وتسببت السيول التي شهدتها مناطق البادية خلال الأيام الماضية، بأضرار في عدد من الطرق والجسور ضمن منطقة تدمر، نتيجة ارتفاع منسوب المياه وانجراف أجزاء من جوانب الطرق، ما أثر على حركة المرور واستدعى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة العابرين، ولا سيما على طريق دير الزور – تدمر.