وزير الإعلام: هدفنا بيئة مهنية حرة تصون السلم الأهلي وتواكب المرحلة ‏الانتقالية

القاهرة-سانا

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أكد وزير الإعلام خالد زعرور أن سوريا تخوض مرحلة تأسيسية تهدف ‏لإعادة هيكلة منظومتها الإعلامية من الداخل، وتطهير الخطاب الإعلامي من ‏إرث التحريض والتزوير، والانتقال نحو بيئة إعلامية مهنية وحرة تصون ‏السلم الأهلي وتواكب المرحلة الانتقالية.‏

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وأوضح الوزير زعرور في كلمة له اليوم الأربعاء خلال افتتاح أعمال ‏الدورة العادية الـ 56 لمجلس وزراء الإعلام العرب في مقر الأمانة العامة ‏لجامعة الدول العربية بالقاهرة أن سوريا تحضر لاستحقاقات وطنية كبرى، ‏ومنعطف تأسيسي داخل سوريا الجديدة اقتضى تركيز الجهود والطاقات على ‏بناء بيئة تشريعية مناسبة، مشيراً إلى أن الإيمان بأن الإعلام الوطني ‏المتعافي والذاتي المصداقية هو حجر الزاوية لأي مساهمة عربية فاعلة.‏

مسؤولية الإعلام التحقق من المعلومات ‏

وأشار وزير الإعلام إلى أنه في ظل التحولات المتسارعة لم تعد مسؤولية ‏الإعلام مقتصرة على نقل الأخبار فقط، بل أصبحت مرتبطة بالتحقق من ‏المعلومات وتقديمها بوضوح واتزان وأمانة، وصون ثقة الجمهور، وتعزيز ‏الوعي العام وتقليل التشتت، وهي مسؤولية تزداد تعقيداً حين تتسارع ‏الأحداث وتتعدد مصادر الخبر وتتنوع السرديات.‏

‏وشدد الوزير زعرور على دور الإعلامي في تقريب ما يجري للمتلقي وربط ‏الوقائع الميدانية بآثارها في حياة الناس، ومساعدته على فهم تحولات الإقليم ‏حين يواكب الحدث بوعي ومسؤولية ويضع بين يديه صورة واضحة تعينه ‏على إدراك أبعاده وتداعياته.‏سوريا تسلّم الصومال رئاسة الدورة الـ 56 ‏

وفي ختام كلمته، أعلن وزير الإعلام تسليم رئاسة الدورة العادية الـ 56 ‏لمجلس وزراء الإعلام العرب إلى جمهورية الصومال الفيدرالية، متمنياً ‏للوزير الصومالي التوفيق في قيادة الدورة الحالية، ومؤكداً أن انتقال سوريا ‏من مقعد الرئاسة إلى مقعد العضو الفاعل سيشهد حضوراً سوريّاً مضاعفاً ‏إيماناً بالعمل العربي المشترك.‏

وكانت سوريا تسلمت العام الماضي رئاسة الدورة العادية الـ 55 لمجلس ‏وزراء الإعلام العرب في القاهرة، وكان مجلس وزراء الإعلام العرب ‏صوت حينها بالإجماع على اختيار دمشق عاصمة للإعلام العربي لعام ‌‏2028.‏

يذكر أن مجلس وزراء الإعلام العرب، الذي تأسس عام 1964 تحت مظلة ‏جامعة الدول العربية، يعد الهيئة الوزارية العليا المعنية بوضع الاستراتيجيات ‏الإعلامية المشتركة وتنسيق السياسات والخطط الإعلامية بين الدول ‏الأعضاء لمواجهة التحديات وترسيخ الهوية والقضايا العربية.‏