الصحة العالمية: مقتل 64 شخصاً بهجوم طائرة مسيرة على مستشفى في السودان

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، مقتل 64 شخصاً وإصابة العشرات جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف مستشفى في ولاية شرق دارفور بالسودان.

وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في منشور له على منصة “إكس”، أن المنظمة تحققت من وقوع هجوم جديد استهدف مستشفى “الضعين” التعليمي في عاصمة ولاية شرق دارفور، مشيراً إلى أن من بين الضحايا 13 طفلاً وطبيباً وممرضتين وعدداً من المرضى.

وأشار غيبرييسوس إلى أن إجمالي عدد الضحايا جراء الهجمات التي طالت المرافق الصحية منذ بدء النزاع في السودان تجاوز 2000 قتيل، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 720 شخصاً جراء 213 هجوماً استهدف مرافق الرعاية الصحية، داعياً إلى ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجال الصحي والإنساني.

من جهتها، أكدت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية السودانية، أن الهجوم نفذته طائرة مسيرة وأصاب المرفق الطبي بشكل مباشر، ما أدى إلى وقوع هذه الحصيلة الكبيرة من الضحايا.

وتتواصل منذ منتصف نيسان 2023 المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة، وسط تعثر الجهود السياسية للتوصل إلى حلّ للنزاع، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين وانتشار المجاعة في عدد من مناطق البلاد.