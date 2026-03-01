الرئيس ترامب يعلن مقتل المرشد الإيراني علي الخامنئي

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، مقتل المرشد الإيراني علي الخامنئي جراء الغارات الأمريكية الإسرائيلية على طهران صباح أمس السبت.

وقال ترامب في حسابه على منصة “تروث سوشل”: “خامنئي، أحد أكثر الشخصيات شراً في التاريخ قد مات، وهذا ليس عدلاً للشعب الإيراني فحسب، بل لجميع الأمريكيين، ولجميع ضحايا خامنئي وعصابته من المجرمين المتعطشين للدماء من مختلف أنحاء العالم”.

وأضاف ترامب: “إن خامنئي لم يستطع الإفلات من تتبع أجهزة الاستخبارات الأمريكية وبالتعاون الوثيق مع إسرائيل، وهذه هي الفرصة الأكبر للشعب الإيراني لاستعادة وطنه”.

وتابع ترامب: “نسمع أن العديد من عناصر الحرس الثوري الإيراني والجيش وقوات الأمن والشرطة لم يعودوا يرغبون في القتال، ويسعون للحصول على حصانة منا، والآن يمكنهم الحصول على هذه الحصانة، ولكن لاحقاً لن ينالوا إلا الموت”.

وأعرب ترامب عن أمله بأن يندمج الحرس الثوري والشرطة سلمياً مع الوطنيين الإيرانيين، وأن يعملوا معاً كفريق واحد لإعادة البلاد إلى عظمتها التي تستحقها، متعهداً باستمرار القصف المكثف والدقيق لتحقيق الهدف الأمريكي المتمثل بإحلال السلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والعالم أجمع.

وشنت أمريكا وإسرائيل هجوماً واسعاً صباح أمس السبت على إيران، استهدفتا خلاله عشرات المواقع في وقت واحد، في حين ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على أهداف داخل إسرائيل، بالإضافة إلى استهداف مواقع في دول الخليج العربي.