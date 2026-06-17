كوستا يصف الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بأنه إنجاز مهم

باريس-سانا

أعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أمس الثلاثاء، عن الاقتناع بأن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يعد إنجازاً مهماً.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن كوستا قوله، في تدوينة نشرها على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية: إن التركيز سينصب الآن على المرحلة التالية، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي سيواصل أداء دوره في دعم مسار يفضي إلى شرق أوسط أكثر أمناً واستقراراً.

وأضاف كوستا: إن الاتحاد الأوروبي سيعمل عن كثب مع شركائه في المنطقة وجيرانه الأقرب لإيجاد حلول للأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، بما يسهم في معالجة الأزمات القائمة وتعزيز الأمن الإقليمي.

وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أعلنت، في وقت سابق أمس، أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد يوم الجمعة المقبل في منتجع بورغنشتوك وسط سويسرا، مشيرة إلى أن اختيار الموقع جاء نظراً لصعوبة الوصول إليه وما يوفره من متطلبات أمنية عالية.