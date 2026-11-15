وزير الداخلية يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون ‏والتنسيق الأمني

‏دمشق-سانا

استقبل وزير الداخلية أنس خطاب، في ‏دمشق، اليوم ‏الأحد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار والوفد المرافق ‏له.‏

وجرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية، ‏ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي ‏الداخلية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم ‏ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وكان وفد مشترك من وزارتي الداخلية والخارجية ‌‏السورية ‏عقد اجتماعاً في بيروت في آب الماضي مع ‏وزير ‏الداخلية ‏والبلديات اللبناني أحمد الحجار، ‏وعدد من كبار ‏الضباط ‏اللبنانيين لمناقشة أبرز ‏الملفات ذات الاهتمام ‏المشترك، وسبل ‏تعزيز ‏التعاون الأمني بين البلدين ‏الشقيقين‎.‎