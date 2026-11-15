وزير الداخلية يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون ‏والتنسيق الأمني

دمشق-سانا
استقبل وزير الداخلية أنس خطاب، في دمشق، اليوم الأحد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان وفد مشترك من وزارتي الداخلية والخارجية السورية عقد اجتماعاً في بيروت في آب الماضي مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، وعدد من كبار الضباط اللبنانيين لمناقشة أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.