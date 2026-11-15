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وزير الداخلية يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون ‏والتنسيق الأمني

photo 8 2026 11 15 12 38 22 1 وزير الداخلية يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون ‏والتنسيق الأمني
أنس خطاب وزير الداخلية خلال لقائه أحمد الحجار وزير الداخلية والبلديات اللبناني والوفد المرافق له-15-11-2026-سانا

‏دمشق-سانا

استقبل وزير الداخلية أنس خطاب، في ‏دمشق، اليوم ‏الأحد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار والوفد المرافق ‏له.‏

وجرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية، ‏ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي ‏الداخلية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم ‏ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وكان وفد مشترك من وزارتي الداخلية والخارجية ‌‏السورية ‏عقد اجتماعاً في بيروت في آب الماضي مع ‏وزير ‏الداخلية ‏والبلديات اللبناني أحمد الحجار، ‏وعدد من كبار ‏الضباط ‏اللبنانيين لمناقشة أبرز ‏الملفات ذات الاهتمام ‏المشترك، وسبل ‏تعزيز ‏التعاون الأمني بين البلدين ‏الشقيقين‎.‎

photo 4 2026 11 15 12 38 21 وزير الداخلية يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون ‏والتنسيق الأمني
photo 5 2026 11 15 12 38 22 وزير الداخلية يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون ‏والتنسيق الأمني
photo 1 2026 11 15 12 38 21 وزير الداخلية يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون ‏والتنسيق الأمني
photo 6 2026 11 15 12 38 22 وزير الداخلية يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون ‏والتنسيق الأمني
photo 7 2026 11 15 12 38 22 وزير الداخلية يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون ‏والتنسيق الأمني
photo 2 2026 11 15 12 38 21 وزير الداخلية يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون ‏والتنسيق الأمني
photo 3 2026 11 15 12 38 21 وزير الداخلية يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون ‏والتنسيق الأمني
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