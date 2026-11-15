بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا تدعو إلى إدخال المساعدات إلى غزة دون ‏عوائق

لندن-سانا‏

وصف بيان مشترك لوزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا ‏الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه كارثي، داعياً سلطات الاحتلال ‏الإسرائيلي إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع ‏فوراً ودون عوائق.‏

وقال وزراء خارجية الدول الأربع في بيان مشترك أورده موقع وزارة ‏الخارجية البريطانية: إنه مع حلول فصل الشتاء، بات الوضع الإنساني على ‏الأرض في غزة كارثياً، في ظل حاجة السكان إلى المأوى والمساعدات ‏الإنسانية، مشيرين إلى أن 150 ألف خيمة وغيرها من الإمدادات الحيوية لا ‏تزال محتجزة على الحدود ويُمنع إدخالها إلى القطاع.‏

وأضاف الوزراء أن هذا الوضع قابل للتغيير، ولا يزال هناك وقت للتحرك ‏قبل حلول فصل الشتاء بالكامل.‏

وطالبوا سلطات الاحتلال بوقف التأخيرات فوراً، والسماح بإيصال ‏المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع، وفتح ‏المعابر، وإدخال الخيام والمواد ذات الاستخدام المزدوج الضرورية للعمليات ‏الإنسانية وجهود الإنعاش المبكر قبل فوات الأوان.‏

كما دعوا إلى تنفيذ الخطة الشاملة لغزة، واحترام وقف إطلاق النار، وضمان ‏وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها.‏

وكان الاتحاد الأوروبي جدد أمس مطالبته إسرائيل بالسماح الفوري وغير ‏المقيد بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإعادة فتح جميع المعابر ‏الحدودية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة الفيضانات والظروف الشتوية ‏القاسية.‏

ويعيش أكثر من مليونين و400 ألف فلسطيني في نحو 30 بالمئة من مساحة ‏القطاع، وسط نقص في الخيام والأغطية والملابس الشتوية، وعدم كفاية ‏المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.‏