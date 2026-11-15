بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا تدعو إلى إدخال المساعدات إلى غزة دون ‏عوائق

لندن-سانا
وصف بيان مشترك لوزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه كارثي، داعياً سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع فوراً ودون عوائق.
وقال وزراء خارجية الدول الأربع في بيان مشترك أورده موقع وزارة الخارجية البريطانية: إنه مع حلول فصل الشتاء، بات الوضع الإنساني على الأرض في غزة كارثياً، في ظل حاجة السكان إلى المأوى والمساعدات الإنسانية، مشيرين إلى أن 150 ألف خيمة وغيرها من الإمدادات الحيوية لا تزال محتجزة على الحدود ويُمنع إدخالها إلى القطاع.
وأضاف الوزراء أن هذا الوضع قابل للتغيير، ولا يزال هناك وقت للتحرك قبل حلول فصل الشتاء بالكامل.
وطالبوا سلطات الاحتلال بوقف التأخيرات فوراً، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع، وفتح المعابر، وإدخال الخيام والمواد ذات الاستخدام المزدوج الضرورية للعمليات الإنسانية وجهود الإنعاش المبكر قبل فوات الأوان.
كما دعوا إلى تنفيذ الخطة الشاملة لغزة، واحترام وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها.
وكان الاتحاد الأوروبي جدد أمس مطالبته إسرائيل بالسماح الفوري وغير المقيد بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإعادة فتح جميع المعابر الحدودية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة الفيضانات والظروف الشتوية القاسية.
ويعيش أكثر من مليونين و400 ألف فلسطيني في نحو 30 بالمئة من مساحة القطاع، وسط نقص في الخيام والأغطية والملابس الشتوية، وعدم كفاية المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.