درعا-سانا

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية ‏أطراف ‏قريتي كويا وعابدين في منطقة حوض ‏اليرموك بريف درعا ‏الغربي بالتزامن مع نزوح بعض الأهالي من كويا.‏

وذكر مراسل سانا في درعا أن قوات الاحتلال ‏استهدفت هذه ‏الليلة السهول الزراعية في أطراف ‏قريتي كويا وعابدين بعدد من ‏قذائف المدفعية، فيما ‏قصف الطيران المروحي الإسرائيلي ‏بالرشاشات الثقيلة ‏أحد المنازل في قرية كويا، ما أدى إلى ‏احتراقه، وسط ‏حالة من الخوف والهلع دفعت عدداً من الأهالي ‏إلى ‏النزوح من القرية.‏

وكانت قوات الاحتلال توغلت مساء أمس الإثنين في ‏قرية معرية ‏بريف ‏درعا الغربي، وداهمت وفتشت ‏عدداً من منازل الأهالي، ‏كما اعتدت ‏بالضرب على أحد ‏المواطنين وقامت بتكسير سيارته.‏

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974، ‏من ‌‏‌‏خلال ‌‏توغلاتها المتكررة في ‏الجنوب ‏السوري، ومداهمة ‌‏منازل ‌‏‌‏المدنيين واعتقالهم، وتجريف ‌‏‌‏الأراضي، وتنفيذ ‏اعتداءات ‌‏‌‌‏بالقذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي ‏من ‌‏‌‏‌‏أراضيها، مؤكدةً ‌‌‏أن جميع ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏الإجراءات ‌‏التي يتخذها ‏باطلة ‏وملغاة، ‌‏‌‌‏ولا يترتب عليها أي أثر ‌‌‏قانوني وفقاً ‏للقانون ‏الدولي، ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏كما تدعو ‌‏‌‌‏المجتمع ‏الدولي إلى ‏الاضطلاع ‌‌‏بمسؤولياته وإلزام ‏إسرائيل ‌‏‌‌‏‌‏بالانسحاب ‏الكامل ‌‏من ‌‏‌‏الجنوب ‏السوري.‏