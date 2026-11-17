درعا-سانا
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية أطراف قريتي كويا وعابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بالتزامن مع نزوح بعض الأهالي من كويا.
وذكر مراسل سانا في درعا أن قوات الاحتلال استهدفت هذه الليلة السهول الزراعية في أطراف قريتي كويا وعابدين بعدد من قذائف المدفعية، فيما قصف الطيران المروحي الإسرائيلي بالرشاشات الثقيلة أحد المنازل في قرية كويا، ما أدى إلى احتراقه، وسط حالة من الخوف والهلع دفعت عدداً من الأهالي إلى النزوح من القرية.
وكانت قوات الاحتلال توغلت مساء أمس الإثنين في قرية معرية بريف درعا الغربي، وداهمت وفتشت عدداً من منازل الأهالي، كما اعتدت بالضرب على أحد المواطنين وقامت بتكسير سيارته.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة وملغاة، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.