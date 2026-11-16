مشاركون في “كوب 31” يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي على ‏الطاقة والنقل

أنقرة-سانا
دعا مشاركون في فعالية ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 31” المنعقد في ولاية أنطاليا التركية، إلى تعزيز التعاون لمواجهة المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في البنى التحتية للطاقة والنقل، محذرين من أن الأعطال الرقمية قد تؤدي إلى تعطيل الخدمات الأساسية في المدن، وتعرقل التحول الأخضر.
وذكرت وكالة الأناضول أن المشاركين بحثوا، اليوم الأحد، خلال فعالية بعنوان “إدارة الذكاء الاصطناعي في الطاقة والنقل”، تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري، في ظل تسارع رقمنة شبكات الطاقة وأنظمة النقل عالمياً.
إدارة تقنيات الذكاء الاصطناعي
ناقش المشاركون تحديات إدارة تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة والنقل العابرة للحدود، وقدرة البنى التحتية على الصمود، ومدى التوافق بين التشريعات المعمول بها في الدول المختلفة.
وقالت مؤسسة شركة “ديبلو تيك سولوشنز” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ودبلوماسية التكنولوجيا، نفيسة الشعالة: إن التحولين الأخضر والرقمي يجب التعامل معهما معاً ضمن مفهوم “التحول المزدوج”.
وأوضحت الشعالة أن الحكومات تعاملت مع المسارين بشكل منفصل طوال سنوات، إلا أن هذا النهج لم يعد صالحاً، لأن التحول الأخضر أصبح يعتمد بصورة متزايدة على التحول الرقمي.
مخاطر غياب الرقابة
حذرت الشعالة من أن غياب آليات فعّالة للإدارة والرقابة قد يعرّض الأنظمة الرقمية المستخدمة في الطاقة والنقل لمخاطر، موضحة أن الأعطال التقنية قد تتجاوز البرمجيات لتتسبب في انقطاع واسع للكهرباء أو تعطل المواصلات داخل المدن.
وانطلقت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 31” يوم الإثنين الماضي في أنطاليا، وتستمر حتى 20 تشرين الثاني الجاري، وتتناول قضايا التمويل المناخي والتكيف مع آثار تغير المناخ والانتقال إلى الطاقة النظيفة.