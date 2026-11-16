مشاركون في “كوب 31” يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي على ‏الطاقة والنقل

أنقرة-سانا‏

دعا مشاركون في فعالية ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 31” ‏المنعقد في ولاية أنطاليا التركية، إلى تعزيز التعاون لمواجهة المخاطر ‏المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في البنى التحتية للطاقة والنقل، ‏محذرين من أن الأعطال الرقمية قد تؤدي إلى تعطيل الخدمات الأساسية في ‏المدن، وتعرقل التحول الأخضر.‏

وذكرت وكالة الأناضول أن المشاركين بحثوا، اليوم الأحد، خلال فعالية ‏بعنوان “إدارة الذكاء الاصطناعي في الطاقة والنقل”، تزايد أهمية الذكاء ‏الاصطناعي في تحقيق أهداف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري، في ظل ‏تسارع رقمنة شبكات الطاقة وأنظمة النقل عالمياً.‏

إدارة تقنيات الذكاء الاصطناعي

ناقش المشاركون تحديات إدارة تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة ‏والنقل العابرة للحدود، وقدرة البنى التحتية على الصمود، ومدى التوافق بين ‏التشريعات المعمول بها في الدول المختلفة.‏

وقالت مؤسسة شركة “ديبلو تيك سولوشنز” المتخصصة في الذكاء ‏الاصطناعي ودبلوماسية التكنولوجيا، نفيسة الشعالة: إن التحولين الأخضر ‏والرقمي يجب التعامل معهما معاً ضمن مفهوم “التحول المزدوج”.‏

وأوضحت الشعالة أن الحكومات تعاملت مع المسارين بشكل منفصل طوال ‏سنوات، إلا أن هذا النهج لم يعد صالحاً، لأن التحول الأخضر أصبح يعتمد ‏بصورة متزايدة على التحول الرقمي.‏

مخاطر غياب الرقابة

حذرت الشعالة من أن غياب آليات فعّالة للإدارة والرقابة قد يعرّض الأنظمة ‏الرقمية المستخدمة في الطاقة والنقل لمخاطر، موضحة أن الأعطال التقنية قد ‏تتجاوز البرمجيات لتتسبب في انقطاع واسع للكهرباء أو تعطل المواصلات ‏داخل المدن.‏

وانطلقت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 31” يوم الإثنين ‏الماضي في أنطاليا، وتستمر حتى 20 تشرين الثاني الجاري، وتتناول قضايا ‏التمويل المناخي والتكيف مع آثار تغير المناخ والانتقال إلى الطاقة النظيفة.‏