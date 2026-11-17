

ريف دمشق-سانا



فرضت مديرية خدمات الطاقة في محافظة ريف دمشق اليوم الإثنين، غرامة مالية على إحدى محطات الوقود في مدينة معضمية الشام، لمخالفتها نشرة الأسعار المعتمدة، وذلك عقب ورود شكوى بشأنها وتداول مقطع مصور يوثق المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضح رئيس دائرة الرقابة والجودة في المديرية، محمد الأحمد، في تصريح لـ سانا، أن تكرار مخالفات رفع الأسعار قد يؤدي إلى إغلاق المحطة، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية في مختلف مناطق المحافظة للتحقق من الالتزام بالأسعار، وجودة المشتقات النفطية، ودقة الكيل وسلامة المضخات والعدادات، وضبط المخالفات.



وأشار إلى إمكانية تقديم الشكاوى عبر الرقم المخصص والمعلن داخل المحطات، أو الرابط الإلكتروني، أو الشكاوى الخطية، على أن تتم متابعتها ومعالجتها ميدانياً



وتتولى مديرية خدمات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة مراقبة جودة المشتقات النفطية، وتنفيذ الجولات التفتيشية، وتنظيم التراخيص والخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة، ومتابعة شكاوى المواطنين عبر دوائرها الفرعية في المناطق والنواحي، بما يسهم في تحسين الخدمات وحماية المستهلك.

